كريم محمود عبد العزيز في الصدارة.. ما الرقم الذي حققه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصد فيلم “الهنا اللي أنا فيه”، بطولة النجوم كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس، إيرادات بلغت مليونًا و717 ألف جنيه يوم أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ انطلاق عرضه في دور السينما إلى 30 مليون جنيه خلال 18 يومًا فقط.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية “دكتور أحمد”، الذي يقدم نصائح لمتابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية، بينما يواجه في الواقع مشاكل في حياته الزوجية، ويُفاجأ بعرض غريب من زوجته، التي تقترح عليه الزواج من صديقتها.

الفيلم يضم نخبة من النجوم، من بينهم كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي، والطفلة دالا حربي. وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

ويُعد الفيلم من أبرز الأعمال السينمائية التي شهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس نجاحه في تحقيق أرقام لافتة على شباك التذاكر.

يُذكر أن آخر ظهور للفنان كريم محمود عبد العزيز كان من خلال مشاركته في الدورة الثانية من مهرجان العلمين بمدينة العلمين الجديدة، حيث قدّم مسرحية “عملوها إزاي” برفقة الفنان أشرف عبد الباقي. وشارك في بطولة المسرحية عدد من الفنانين، من بينهم عائشة بن أحمد، أوس أوس، حمدي الميرغني، وسليمان عيد.