شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: شرف كبير تكريمى فى يوم الثقافة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

كرم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، ضمن فعاليات يوم الثقافة المصرية الذى انطلقت فعالياته فى دار الأوبرا على خشبة المسرح الكبير، ويأتى تكريم الفنان مصطفى كامل تقديرا وعرفانا لدوره البارز وجهوده المخلصة في إثراء الهوية الثقافية المصرية وصناعة الإبداع.

وقال الفنان مصطفى كامل إنه سعيد باستيعاب وزارة الثقافة تكريم قامات مصر من المبدعين، وهما على قيد الحياة، كما أعرب عن سعادته بالتكريم الذى يعتز به، ووجه الشكر والتقدير لوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.



تكريم مصطفى كامل

استهل الحفل بالسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية، وبدأ الحفل بكلمة من مقدم الحفل الفنان فتحى عبد الوهاب، وكلمة الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وتضمنت الاحتفالية تكريم أسماء عدد من الرموز الفنية والثقافية الذين أثروا الحياة الثقافية في مصر خلال عام 2024 وهم: المخرج الكبير هاني خليفة، المخرج أحمد طه، الدكتور طارق والي، محمد عبد الحافظ ناصف، المايسترو ناير ناجي، الدكتور أحمد درويش.

بالإضافة إلى الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد، الشاعر سامح محمود، الدكتور حسين محمود، الدكتور حامد عيد، الدكتورة منى عيد الحديدي، الدكتورة نهلة إمام، المهندس زياد عبد التواب، الدكتور حسام لطفي، الدكتور علاء عبد الهادي، المستشار الدكتور خالد القاضي، السغيرة مشيرة خطاب، الدكتور أحمد زكريل الشلق، الدكتور نيفين مسعد، الدكتور مصطفى النشار، الدكتور عبد المسيح سمعان، الدكتور زين عبد الهادي، الدكتور منى محمد سعيد الحديدي، الدكتور مصطفى رجب.

ومن أعضاء النقابات الدكتور يوسف نوفل، الدكتور محمد حسن عبد الله، الدكنور محمود حامد، الدكتور عبد العزيز الجندي، الفنان القدير يحيى الفخراني، المخرج الكبير سمير العصفوري وتسلم التكريم المخرج حسين شوقي، السيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، المخرج الكبير مروان حامد، الشيخ ياسين التهامي، الفنان الكبير انتصار عبد الفتاح.

كما تضمن الحفل أيضا تكريم مجموعة من الأسماء الراحلة خلال 2024، والتي أثرت الساحة المصرية بأعمالها الخالدة، وهم: اسم الفنان الكبير مصطفى فهمي وتسلم التكريم ابنته دينا مصطفى فهمي، اسم الفنان الكبير نبيل الحلفاوي وتسلم التكريم نجله المخرج وليد نبيل الحلفاوي، اسم الفنان الكبير صلاح السعدني وتسلم التكريم نجله أحمد صلاح السعدني، اسم الفنان الكبير حسن يوسف وتسلم التكريم عمر حسن يوسف.

كما تم تكريم اسم الفنانة شيرين سيف النصر وتسلم التكريم شريف سيف النصر، اسم السيناريست الكبير بشير الديك، وتسلم التكريم دينا بشير الديك، اسم الناقد الكبير أحمد شمس الدين الحجاجي وتسلم التكريم نجله يحيى أحمد شمس الدين الحجاجي، اسم الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة وتسلم التكريم مي محمد أبو سنة، اسم الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ وتسلم التكريم الدكتور أحمد عبد الوهاب عبد الحافظ، اسم الناقدة والمفكرة سيزا القاسم وتسلم التكريم، نهال عبد القادر أحمد قاسم، اسم الدكتور فتحي أبو عيانة وتسلم التكريم لمياء فتحي أبو عيانة.

وشهد الحفل تكريم اسم الناقد عبد الغني داوود وتسلمت التكريم رانيا عبد الغني داوود، اسم الفنان التشكيلي حازم المستكاوي، وتسلم التكريم زوجته نهى ، اسم الفنان التشكيلي مصطفى الفقي وتسلمت التكريم هالة مصطفى الفقي، اسم الفنان التشيكيلي حلمي التوني وتسلم التكريم شهاب التوني، اسم الفنان التشيكيلي كمال خليفة وتسلم التكريم أحمد سمير خليفة، اسم المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وتسلم التكريم حفيده محمد مدحت، اسم الملحن الكبير حلمي بكر وتسلم التكريم ريهام حلمي بكر.

وتم تكريم كذلك اسم الفنانة شريفة ماهر وتسلم التكريم نجلها الفنان حليم، اسم الفنانة ناهد رشدي وتسلم التكريم كريمتها دينا محمد سعد، اسم الدكتور محسن التوني وتسلم التكريم نادين محسن التوني، اسم الفنان تامر ضيائي وتسلن التكريم أحمد تامر ضيائي، اسم المنتج تامر فتحي وتسلم التكريم زوجته دينا مختار، اسم المنتج حسام شوقي وتسلم التكريم يوسف حسام شوقي، اسم المنتج فتحي اسماعيل وتسلمت الجائزة زوجته تسنيم ابراهيم موسى، اسم المنتج محمود كمال وتسلم التكريم حمزة محمود كمال، اسم المخرج عصام الشماع وتسلم التكريم أحمد عصام الشماع، اسم المطرب احمد عدوية وتسلم التكريم الفنان محمد عدوية.