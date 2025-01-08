شكرا لقرائتكم خبر عن معتز هشام ينضم إلى أسرة مسلسل ولاد الشمس مع أحمد مالك وطه دسوقى والان مع تفاصيل الخبر

انضم الفنان الشاب معتز هشام إلى أسرة مسلسل ولاد الشمس الذى يقوم ببطولته أحمد مالك وطه دسوقى وإنتاج united studios وتأليف مهاب طارق وإخراج شادى عبد السلام، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل ولاد الشمس يشارك فى بطولته الفنان الكبير محمود حميدة وتدور أحداثه فى إطار درامى اجتماعى، حول قصة صديقين نشآ معا منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.

يذكر أن آخر اعمال معتز هشام الدرامية مسلسل ورق التوت، بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

ولاد الشمس يعيد أحمد مالك إلى الظهور فى دراما رمضان بعد غياب 3 سنوات، حيث كانت آخر أعماله فى رمضان، مسلسل "نسل الأغراب" الذى عُرض عام 2021 حيث شارك فى بطولته إلى جانب أحمد السقا وأمير كرارة ومى عمر، وآخرين، بينما ينتظر حالياً عرض مسلسل جديد من بطولته مكون من 10 حلقات، على إحدى المنصات الرقمية.

وكان آخر أعمال طه دسوقى فى الدراما، مسلسل "حالة خاصة" من 10 حلقات من أعمال منصة watch it الأصلية، وشارك فى بطولته غادة عادل، وهاجر السراج حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.