شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ شائع.. عيد ميلاد مريم فخر الدين 8 سبتمبر وليس 8 يناير والان مع تفاصيل الخبر

تحل ذكرى ميلاد الفنانة مريم فخر الدين، يوم 8 سبتمبر وليس 8 يناير، وهو خطأ شائع صححته أسرتها، مؤكدين على أن مريم فخر الدين من مواليد 8 سبتمبر وتنتمي لبرج العذراء.

مريم فخر الدين ولدت في مدينة الفيوم لأب مصري وأم مجرية، واستطاعت أن تتقن 5 لغات، هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والمجرية، وكان جمالها مفتاحاً لدخولها المجال الفني صدفة، عندما ذهبت للتصوير في استديو شهير، وكان عمرها في ذلك الوقت 18عاما.

تعاقد معها المصور عبده نصر والمخرج أحمد بدرخان على التمثيل في أول أفلامها ليلة غرام عام 1951 ثم واصلت مسيرتها السينمائية، وتعتبر صاحبة الرقم القياسي في عدد البطولات، حيث قامت ببطولة عدد كبير جداً من الأفلام لم تحققه نجمة على امتداد تاريخ السينما المصرية، وإلى جانب التمثيل أنتجت أيضا عددا من الأفلام.

غلب على معظم الأدوار التي قدمتها وخاصة في فترة الخمسينيات والستينيات الطابع الرومانسي الحالم، ومن هذه الأفلام: (رد قلبي، الأيدي الناعمة، حكاية حب، ملاك وشيطان).

عيد ميلاد مريم فخر الدين



عيد ميلاد مريم فخر الدين



عيد ميلاد مريم فخر الدين



عيد ميلاد مريم فخر الدين