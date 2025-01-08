شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من بروفات الفرقة القومية للموسيقى العربية قبل حفل غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الفرقة القومية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حازم القصبجى بروفة داخل إحدى قاعات الأوبرا المصرية مع مطربى الفرقة، وذلك استعدادا لحفل الفرقة الذى سيقام مساء غد الخميس على المسرح الكبير بدار الأوبرا، والحفل يضم نخبة من أعمال الراحلين الموسيقار محمد القصبجى والفنان محمد فوزى.

ومن أبرز الأعمال المقرر تقديمها "مش ممكن أقدر أخاصمك، أنا قلبى دليلي، أمتى حتعرف، ياطيور، ليه تلاوعينى، رق الحبيب، إضحك كركر، وموسيقى يا صباح الخير ياللي معانا، شحات الغرام، دارى العيون، الشوق، ليا عشم وياك يا جميل، أى والله، ويلك ويلك، تعب الهوى قلبى، ع الباب أوبريت أبطال الغرام".

ويقدم آداء الأعمال الغنائية كل من: "أحمد سعيد، آيات فاروق، غادة أدم، سارة زكى، محمد طارق، أحمد عصام، فتحى ناصر، محمد على وعازف العود محمود عبد الفتاح".



بروفة الفرقة الموسيقية بروفة الفرقة الموسيقية



بروفة الفرقة الموسيقية بروفة الفرقة الموسيقية



بروفة الفرقة الموسيقية بروفة الفرقة الموسيقية



بروفة الفرقة الموسيقية

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.