شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يحصد 30 مليون جنيه في السينمات بـ الهنا اللى أنا فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "الهنا اللى أنا فيه" بطولة النجوم كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى وياسمين رئيس، أمس الثلاثاء، إيرادات بلغت مليونًا 717 ألفًا ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 18 يوم عرض بالسينمات المختلفة إلى 30 مليون جنيه .

وتدور أحداث فيلم "الهنا اللى أنا فيه" حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

فيلم "الهنا اللى أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس وحاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز، مشاركته فى مهرجان العلمين بدورته الثانية فى مدينة العلمين الجديدة، من خلال مسرحية عملوها إزاى مع الفنان أشرف عبد الباقى، ويشارك في بطولة المسرحية بجانب كريم محمود عبد العزيز كلا من عائشة بن أحمد، وأوس أوس، حمدي الميرغني، سليمان عيد، وغيرهم من الفنانين.