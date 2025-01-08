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لقطات من بروفة فرقة الإنشاد الدينى قبل حفل يوم الجمعة بمسرح الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - انتهت فرقة الانشاد الدينى التابعة لدار الأوبرا المصرية باجراء آخر بروفات موسيقية لها داخل احد قاعات دار الأوبرا قبل حفلهم بعد غدا الجمعة، الذى سيقام على خشبة مسرح الجمهورية فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويشارك بالحفل مجموعة من نجوم الأوبرا منهم هبة عادل، سماح عباس، حسام صقر، حاتم زايد، أحمد حسن ، طه حسين، محمد عبد الحميد، أحمد نافع تحت قيادة المايسترو عمر فرحات .

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بروفة فرقة الإنشاد الدينى

 

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بروفة فرقة الإنشاد الدينى

 

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بروفة فرقة الإنشاد الدينى

 

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بروفة فرقة الإنشاد الدينى

 

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بروفة فرقة الإنشاد الدينى

 

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بروفة فرقة الإنشاد الدينى

 

فرقة الإنشاد الدينى أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة، وكان الهدف من إنشائها هو الحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار فكلف اثنين من أشهر المنشدين في ذلك الوقت، وهما الشيخ محمد الفيومي والشيخ عبد السميع بيومي بتحفيظ الفرقة كل ما يحفظونه من ألحان دينية لأئمة المشايخ أمثال الشيخ على محمود والشيخ إسماعيل سكر والشيخ سيد موسى والشيخ درويش الحريري وغيرهم وكلف الموسيقار الراحل عبد المنعم الحريرى بوضع المقدمات واللزمات الموسيقية لهذه الأعمال حتى يتم تقديمها للجمهور في شكل عصري متطور.

 

وقد تولى قيادة الفرقة بعد رحيل المايسترو عبد الحليم نويرة كل من المايسترو عبد المنعم حريري والمايسترو يسرى قطر والمايسترو صلاح غباشى والمايسترو عمر فرحات والمايسترو عصام عبد المنعم والمايسترو علاء عبدالسلام، وقدمت الفرقة عروضها في جميع محافظات مصر ولاقت نجاحا كبيرا واشتركت في أكثر من مهرجان دولي للإنشاد الديني.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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