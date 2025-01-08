شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك تحتفل بزواج أول فرحتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت حنان ترك بزواج عمر ترك ، والذى وصفته بأنه أول فرحتها وذلك من خلال نشر صور من حفل زواجه، وذلك عبر خاصية الستوري عبر انستجرام.

يشار إلى أن الفنانة حنان ترك ، أعربت - فى وقت سابق - عن حزنها الكبير بسبب تصديق أصدقائها المنشورات التي تداولت الفترة الماضية على صفحات مزيفة انتحلت اسمها وكتبت أمور غير حقيقية قائلة خلال بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "صعبت عليا نفسى أوى إن ناس صحابى زعلوا منى عشان منشورات على مواقع التواصل الاجتماعى أنا ما ليش علاقة بيها وعمرى ما قلتها، وقلت معقولة نسيونى للدرجة دى وممكن يفتكروا انى قلت الكلام ده، وأخدت على خاطرى منهم ولكن الحمد لله ان ربنا نصفنى وقدرت اوثق الصفحة بتاعتى".

وكانت الفنانة حنان ترك نشرت تدوينة على حسابها الرسمى بموقع التدوينات "تويتر" كتبت خلالها: "فى صفحات كتير بتتكلم باسمى وأنا غير مسئولة عنها حبيت أعملكم فيديو مباشر من صفحتى الرسمية على فيس بوك للتوضيح".