شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة جبرية الحلقة1.. انتحار أحمد حاتم زوج هنا الزاهد بسبب طلبها الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل إقامة جبرية بطولة النجمة هنا الزاهد ومحمد الشرنوبى ، ويعرض على منصة watch it، وإخراج أحمد سمير فرج، أحداثا مختلفة، حيث افتتحت الحلقة بمشهد التحقيق مع سلمى – هنا الزاهد بسبب انتحار زوجها أحمد حاتم خلال أحداث الحلقة، ويرجع ذلك على إثر خلافهما سويا بسبب كثرة غيرته والشك فيها، وهو ما جعل الحياة صعبة بينهما، الامر الذى جعلها تطلب الطلاق، وبعد محالولات منه أن يرجعها عن قرارها إلا إنها صممت على الطلاق، وهو ما جعله ينتحر بالقفز من البلكونة .



احمد حاتم وهنا الزاهد



مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.

وتجسد بطلة المسلسل هنا الزاهد بدور صيدلانية تلجأ للطب النفسى بعد وفاة زوجها، حيث تشهد الأحداث تردد هنا على عيادة الطبيبة النفسية التي تجسد دورها النجمة صابرين، وتتعرف على محمد الشرنوبى الذى يجسد دور ابن صابرين وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

يذكر أن هنا الزاهد يعرض لها حالياً فيلم بضع ساعات في يوم ما" وهو من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.

كما تواصل هنا الزاهد تواصل تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025، بالإضافة إلى انتظارها طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسنى، فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025.



مسلسل إقامة جبرية الحلقة 1



مسلسل إقامة جبرية الحلقة 1



مسلسل إقامة جبرية الحلقة 1



مسلسل إقامة جبرية الحلقة 1



مسلسل إقامة جبرية الحلقة 1