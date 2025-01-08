شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لجأت أنغام لعرض كليبها تيجي نسيب فى قاعة عرض سينمائى؟ والان مع تفاصيل الخبر



يعرض اليوم الأربعاء كليب أغنية "تيجي نسيب" في قاعة عرض سينمائى بحضور النجمة أنغام وفريق عمل ألبومها الأخير ، وهو العرض الأول للكليب من ألبوم أنغام الأخير الناجح الذى يحمل نفس الإسم "تيجى نسيب" .

ويتساءل البعض لماذا عرض فيديو كليب في دار عرض سينمائى ؟ والإجابة باختصار هي عبارة عن احتفالية يسبقها "ريد كاربت" تتضمن الاستماع إلى ألبوم "تيجى نسيب" بتقنية وتكنولوجيا صوتية جديدة تنقل الموسيقى إلى مستوى جديد من الوضوح بطريقة ثلاثية الأبعاد، الفيديو كليب أخرجه أحمد علاء في إطار قصة مستوحاة من وحى الأغنية .

تعاونت أنغام في ألبومها الأخير مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، واستطاعت أن تطرب جمهورها بـ 12 أغنية، حيث طرحت في البداية أغنية "وبقالك قلب"، وهي من كلمات أمير طعيمة وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور، ولحن رياض الهمشرى الذى رحل عن عالمنا منذ 17 عاماً، أما ثاني أغنية جاءت بعنوان "هو أنت مين" وهي من كلمات هالة الزيات، ولحن محمود خيامى، وتوزيع طارق مدكور.

وجاءت الأغنية الثالثة بعنوان "موافقة" من كلمات حدوتة، ولحن إيهاب عبد الواحد، وتوزيع مصطفى نجم، والأغنية الرابعة بعنوان "إيه الأخبار" من كلمات نادر عبدالله، ولحن أحمد الناصر، وتوزيع تميم.

وجاءت الأغنية الخامسة بعنوان "خليك معاها" من كلمات أكرم حسنى، ولحن إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدى، وجاءت الأغنية السادسة بعنوان "اسكت" وهى من كلمات نور عبد الله، ولحن مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشى ، أما الأغنية السابعة فجاءت بعنوان "هقولك إيه" وهى من كلمات أمير طعيمة، ولحن إيهاب عبد الواحد، وتوزيع محمد العشى، وجاءت الأغنية الثامنة بعنوان "كان برىء" وهى من كلمات نادر عبد الله ولحن تامر عاشور، وتوزيع نادر حمدي.

وحملت الأغنية التاسعة اسم "القلوب اسرار" من كلمات آمار مصطفي، ولحن شرنوبي، وتوزيع تميم، والأغنية العاشرة باسم "ماكنش وقته" من كلمات أمير طعيمة، ولحن إيهاب عبد الواحد، وتوزيع مادي.

وجاءت الأغنية الحادية عشر للنجمة أنغام بعنوان "بنعمل حاجات" من كلمات أمير طعيمة ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع خالد سليمان ، أما الأغنية الثانية عشر والأخيرة وهى الأغنية الرئيسي للألبوم والتي جاءت بعنوان "تيجى نسيب" هى من كلمات أكرم حسني، ولحن إيهاب عبد الواحد، وتوزيع حسن الشافعى.