شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين عرض الفيلم الوثائقي "فؤاد.. الملك المنسي" على شاشة الوثائقية والان مع تفاصيل الخبر

تشهد شاشة الوثائقية يوم الأثنين المقبل في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، عرض الفيلم الوثائقي "فؤاد.. الملك المنسي"، وهو الفيلم الذي يعيد قراءة محطات مفصلية في حياة الملك فؤاد الأول، وذلك من واقع شهادات وأوراق ووثائق من الأرشيف البريطاني، خاصة المتعلقة بأسرار وملابسات وصول الملك فؤاد إلى حكم البلاد، وعلاقاته بقادة الحركة الوطنية آنذاك، فضلًا عن طبيعة العلاقة بينه وبين المحتل.

يرصد الفيلم كذلك تفاصيل المشهد الأخير في حياة الملك فؤاد الأول، الذي رحل في الثامن والعشرين من أبريل عام 1936، مع إلقاء الضوء على الأجواء المريبة التي سبقت هذا الرحيل، وأفضت إلى تلك الوفاة.