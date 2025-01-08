شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الجزء الثاني من حلقة عصام كاريكا بودكاست كلام في الفن على الوثائقية والان مع تفاصيل الخبر

تعرض شاشة الوثائقية اليوم الأربعاء الجزء الثاني من حلقة الفنان عصام كاريكا حيث يحل ضيفا على بودكاست "كلام في الفن"، على قناة الوثائقية، في تمام الساعة 10 مساء.

ويتحدث عصام كاريكا عن مشواره الفني، وبداية التعاون مع الفنان محمد منير والألحان التي قدمها للفنان عمرو دياب، ويكشف عن أنه يشجع نادي الزمالك.

وقدمت قناة "الوثائقية"، مؤخرا العرض الأول للفيلم الوثائقي "فؤاد المهندس.. أستاذ البهجة"، والذي احتفي بالفنان الراحل فؤاد المهندس وأهم أعماله الفنية خلال مسيرته الطويلة.

الفنان فؤاد المهندس قدم أعمالاً مهمة تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، واشتهر بخفة دمه في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

وتشهد شاشة الوثائقية يوم الأثنين المقبل في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، عرض الفيلم الوثائقي "فؤاد.. الملك المنسي"، وهو الفيلم الذي يعيد قراءة محطات مفصلية في حياة الملك فؤاد الأول، وذلك من واقع شهادات وأوراق ووثائق من الأرشيف البريطاني، خاصة المتعلقة بأسرار وملابسات وصول الملك فؤاد إلى حكم البلاد، وعلاقاته بقادة الحركة الوطنية آنذاك، فضلًا عن طبيعة العلاقة بينه وبين المحتل.

يرصد الفيلم كذلك تفاصيل المشهد الأخير في حياة الملك فؤاد الأول، الذي رحل في الثامن والعشرين من أبريل عام 1936، مع إلقاء الضوء على الأجواء المريبة التي سبقت هذا الرحيل، وأفضت إلى تلك الوفاة.