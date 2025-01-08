شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة وداليا مصطفى.. نفي طلاقهما يثير الجدل من جديد والان مع تفاصيل الخبر

رغم أن الفنانة داليا مصطفى من خلال حسابها على موقع انستجرام، حسمت الجدل حول انفصالها عن الفنان شريف سلامة وذلك من خلال فيديو، حيث قالت داليا مصطفى، إنها لم تطلب الطلاق وأن هذا الأمر لم يحدث، حيث قالت: "والله ما طلبت الطلاق.. أنا ست مصرية اصيلة ماطلبش الطلاق بعد زواج 21 سنة.. أنا عندي منه أولاد"، متعجبة من سؤال الكثيرين حول الأمر حتى من زملاء في الوسط الفني.

إلا أن الجدل لا يزال مستمرا خاصة أن داليا مصطفى نفت طلبها الطلاق من شريف سلامة لكنها لم تنفى الطلاق ربما بطلب منه شخصيا، خاصة وأنها في رد آخر على متابع حول نيتها في الانفصال عن شريف سلامة قالت داليا مصطفى، "ادعولي دايما ربنا يقدملنا الخير "، ليثار الجدل من جديد حول عدم البوح بإجابة قاطعة للطلاق سواء كان طلبها أو طلب من شريف سلامة، ليعلق المتابعين بأن النفي لا يعني عدم حدوث الطلاق خاصة وأن رد داليا مصطفي جاء أنها لم تطلب الطلاق منه وهو ما فتح الباب للأقاويل حول أنه من الممكن أن يكون طلب الطلاق أو الانفصال من شريف سلامة نفسه.



جدل بسبب شريف سلامة وداليا مصطفى حول حقيقة طلاقهما



جدل بسبب شريف سلامة وداليا مصطفى حول حقيقة طلاقهما



جدل بسبب شريف سلامة وداليا مصطفى حول حقيقة طلاقهما

وكانت قصة انفصال الثنائى شريف سلامة وداليا مصطفى ظهرت منذ بداية مهرجان القاهرة السينمائى، حيث تداول رواد مواقع السوشيال ميديا الأمر، دون أى نفى أو تأكيد من شريف سلامة وداليا مصطفى، خاصة أنهما ثنائى لا يتحدث فى الإعلام كثيرا، ومنغلقين على حياتهما الشخصية بشكل كبير، حرصا على أولادهما.

واستندت السوشيال ميديا إلى عدم تواجد الثنائى سويا فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، علما بأنهما دائمى التواجد أو مشاهدة الأفلام سويا في الدورات الماضية، وعلل الجمهور أن الثنائى لم يكونا مع بعضهما حتى في حفل الافتتاح.

وعلق آخرون على أن داليا مصطفى لم تكون متواجدة في العرض الرسمي لمسلسل موعد مع الماضى، والذى عرض في فعاليات مهرجان القاهرة، ونال شريف سلامة التهانى على المسلسل، والذى يشارك في بطولته النجم آسر ياسين وإخراج السدير مسعود.



داليا مصطفى كان آخر تواجد لها فى موسم رمضان، كان من خلال مسلسل علاقة مشروعة الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2023، بطولة ياسر جلال ومى عمر ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".



شريف سلامة وداليا مصطفي



شريف سلامة وداليا مصطفي



شريف سلامة وداليا مصطفي



شريف سلامة وداليا مصطفي



شريف سلامة وداليا مصطفي



شريف سلامة وداليا مصطفي