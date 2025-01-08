شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة للمرشحين لـ BAFTA Rising Star.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية البريطانية عن المرشحين لجائزة Rising Star للمواهب الصاعدة على الشاشة، وهو التكريم الوحيد من بين جوائز BAFTA، الذى يتم التصويت عليها من قبل الجمهور، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

هيمن على القائمة أبطال مسلسل Industry ، حيث ظهر المرشحون البريطانيون الثلاثة ماريسا أبيلا وديفيد جونسون ونبهان رضوان في الدراما التلفزيونية، حيث لعبوا دور ياسمين كارا هاناني وأغسطس "جوس" ستاكي وهاري دار على التوالي، تركز سلسلة BBC وHBO على مجموعة من الخريجين الشباب الذين يتنافسون على أدوار دائمة في بنك استثماري مرموق في لندن.

وجاءت قائمة الـ BAFTA EE Rising Star كالتالى:

ماريسا ابيلا

جاريل جيروم

ديفيد جونسون

ميكي ماديسون

نبهان رضوان



المرشحين لـ BAFTA EE Rising Star

تدور قصة مسلسل Industry حول مجموعة من الخريجين الشباب الذين يتنافسون على عدد محدود من الوظائف الدائمة في أحد البنوك الاستثمارية المرموقة في لندن، الخريجين الخمسة يأملون في العمل في Pierpoint & Co هم الأمريكي هاربر ستيرن (هيرولد)، صبي الحزب روبرت سبرينج (لوتي)، ياسمين كارا حناني (أبيلا)، هاري دهار (نزوان)، وجوس أوجسطس ساكي (جونسون)، خريج إيتون وأكسفورد.