شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد رئيس قطاع الهندسة: مدينة الإنتاج الاعلامى رقم ١ فى ترميم الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد فؤاد رئيس قطاع الهندسة بمدينة الإنتاج الإعلامي لـ الخليج 365 إن مدينة الإنتاج الإعلامي هي رقم 1 في ترميم الأفلام، حيث تضم أحدث الأجهزة المطلوبة لعملية الترميم بداية من غسيل النجاتيف وحتى المراحل الأخيرة لخروج الفيلم بعد الترميم.

وأضاف محمد فؤاد رئيس قطاع الهندسة أن المدينة تفوقت على ترميم الأفلام في الهند وأصبحت هي المركز الوحيد في الشرق الأوسط لتفوقها في المجال ولخروج الأفلام بنتيجة مبهرة خاصة وأن طبيعة الألوان التي تستخدمها الهند مختلفة عن الشرق الأوسط فهي ألوان "زاعقة" ولا تتناسب مع طبيعة الألوان في الشرق الأوسط لذلك الأفلام المرممة في الهند تعود مرة ثانية لترميمها من جديد في مصر.

وكان عرض مهرجان القاهرة السينمائي 10 أفلام مصرية مرمّمة، هى: قصر الشوق، قشر البندق، الشحات، أرض الخوف، الحرام، بين القصرين، القاهرة 30، الزوجة الثانية، المستحيل، السراب.