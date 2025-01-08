شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور نادرة من حياة إلفيس بريسلى في ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

يمر اليوم الأربعاء ذكري رحيل إلفيس بريسلي ملك الروك والذي كان ولا يزال متربعا في قلوب محبيه، فرغم سنوات الرحيل إلا أنه لا يزال أيقونة الروك التي لم ولن يأتي مثلها، وهو النجم الذي استطاع فيلم السيرة الذاتية لمسيرته "إلفيس" أن يحقق إيرادات بحجم 3 أضعاف ميزانيته، حيث حقق أكثر من 288 مليون دولار حول العام في 2022.



إلفيس بريسلي يحلق شعره



إلفيس بريسلي في شبابه



إلفيس بريسلي يضع المكياج



إلفيس بريسلي في التجنيد



إلفيس بريسلي



إلفيس بريسلي مع ابنته



إلفيس بريسلي



إلفيس بريسلي يوم زفافه



إلفيس بريسلي



إلفيس بريسلي

تأثر بريسلي بالموسيقى الكنسية في صغره، حيث ولد في طبقة اجتماعية بسيطة وحصل على أول جيتارٍ كهديةٍ له من والده في عيد ميلاده الحادي



يعتبر بريسلي أحد الأشخاص القليلين الذين يمتلكون 18 أغنية حاصلة على المرتبة الأولى ومنها: (Don't Be Cruel، Good Luck Charm)، و(Suspicious Minds) بالإضافة إلى عددٍ لا يحصى من الألبومات الذهبية والبلاتينية.

شهدت الستينيات تحسنًا في حياة بريسلي على الصعيد الشخصي أيضًا، حيث تزوج من بريسيلا في عام 1967، وأنجبت له طفلة "ليزا ماري" في العام الذي تلاه، لكن للأسف لم يدم هذا الوقت المبهج، وبدأ زواج بريسلي بالانهيار في بدايات عام 1970، لينتهي الأمر بطلاقهما في عام 1973 وتبقى ليسا ماري مع أمها.

توفي عام 1977 بسكته قلبية عن عمر يناهز 42 سنة، ثم تبيّن أنّ وفاته كانت مرتبطة بتعاطيه للمخدرات.