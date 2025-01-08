شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام حافظ يبدأ تصوير مسلسل جانى فى المنام للعرض فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الفنان اسلام حافظ تصوير مشاهده في مسلسل جانى في المنام والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025، وحرص حافظ على الإشادة بالمخرج محمد شاكر خضير وتوجيه الشكر له، حيث كتب على حسابه بموقع فيس بوك: "من الحاجات الحلوة في الحياة مخرج يطمنك، يحبك، يساعدك من غير ما يحطك تحت ضغط مهما كان مُجهد ومضغوط، شكرًا الأستاذ محمد شاكر خضير.. جانى في المنام".

مسلسل جانى في المنام كان يحمل اسم "ناقص ضلع" قبل تغييره، والعمل من بطولة: نيللي كريم، روبى، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، نبيل عيسى، اسلام حافظ علي صبحي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين وضيفة الشرف الفنانة ثراء جبيل، والعمل تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج شركة ميديا هب - سعدى جوهر.

وفى سياق آخر يواصل إسلام حافظ تصوير دوره فى فيلم درويش مع النجم عمرو يوسف والذى يجسد في أحداثه شخصية مختلفة خلال شاب يدعى المطبعجى وذلك فى فترة الأربعينيات التى يدور فيها أحداث الفيلم الذى يتتبع مغامرات محتال ذا شخصية جذابة يعيش حياةً مليئةً بالتحديات والمخاطر.

فيلم "درويش" من تأليف وسام صبرى وإخراج وليد الحلفاوى، ويضم فى قائمة أبطاله إلى جانب عمرو يوسف كلاً من: دينا الشربينى، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، ليسجل الفيلم تعاوناً جديداً بين عمرو يوسف ودينا الشربينى بعدما حققا الثنائى نجاحاتٍ سوياً ما بين السينما والدراما على مدار السنوات الماضية.

وشارك إسلام حافظ فى رمضان الماضى خلال مسلسل "بدون سابق إنذار" الذى عُرض في النصف الثاني من الشهر الكريم لاسيما وأنه مكوّن من 15 حلقة، ومن بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة.