شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال محمد القصبجى ومحمد فوزى فى حفل على المسرح الكبير بالأوبرا غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن أنشطة وزارة الثقافة المصرية لنشر التراث الموسيقى والغنائى تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى يضم نخبة من أعمال الراحلين الموسيقار محمد القصبجى والفنان محمد فوزى وذلك فى الثامنة مساء غداً الخميس 9 يناير على المسرح الكبير.

ومن الأبرز الأعمال المقرر تقديمها " مش ممكن أقدر أخاصمك، أنا قلبى دليلي، أمتى حتعرف، ياطيور، ليه تلاوعينى، رق الحبيب، إضحك كركر، وموسيقى يا صباح الخير ياللي معانا، شحات الغرام، دارى العيون، الشوق، ليا عشم وياك يا جميل، أى والله، ويلك ويلك، تعب الهوى قلبى، ع الباب أوبريت أبطال الغرام".

ويقدم آداء الأعمال الغنائية كلاً من: "أحمد سعيد، آيات فاروق، غادة أدم، ساره زكى، محمد طارق، أحمد عصام، فتحى ناصر، محمد على وعازف العود محمود عبد الفتاح".

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.

جدير بالذكر أن خطط تطوير عمل الفرق الفنية التابعة للأوبرا تشمل إستحداث وإقامة سلاسل عروض وحفلات متنوعة يتم تخصيصها لإلقاء الضوء على أهم أعمال ورموز الإبداع المحلى والعالمى .