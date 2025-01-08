شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى: والله ما طلبت الطلاق من شريف سلامة أنا ست أصيلة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة داليا مصطفى من خلال حسابها على موقع انستجرام، ردا على سؤال حول طلبها الطلاق من الفنان شريف سلامة، إنها لم تطلب الطلاق وأن هذا الأمر لم يحدث، حيث قالت: "والله ما طلبت الطلاق.. أنا ست مصرية اصيلة ماطلبش الطلاق بعد زواج 21 سنة.. أنا عندي منه أولاد"، متعجبة من سؤال الكثيرين حول الأمر حتى من زملاءها في الوسط الفني.

وكانت قصصة انفصال الثنائى شريف سلامة وداليا مصطفى ظهرت منذ بداية مهرجان القاهرة السينمائى، حيث تداول رواد مواقع السوشيال ميديا الأمر، دون أى نفى أو تأكيد من شريف سلامة وداليا مصطفى، خاصة أنهما ثنائى لا يتحدث فى الإعلام كثيرا، ومنغلقين على حياتهما الشخصية بشكل كبير، حرصا على أولادهما.

واستندت السوشيال ميديا إلى عدم تواجد الثنائى سويا فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، علما بأنهما دائمى التواجد أو مشاهدة الأفلام سويا في الدورات الماضية، وعلل الجمهور أن الثنائى لم يكونا مع بعضهما حتى في حفل الافتتاح.

وعلق آخرون على أن داليا مصطفى لم تكون متواجدة في العرض الرسمي لمسلسل موعد مع الماضى، والذى عرض في فعاليات مهرجان القاهرة، ونال شريف سلامة التهانى على المسلسل، والذى يشارك في بطولته النجم آسر ياسين وإخراج السدير مسعود.



داليا مصطفى كان آخر تواجد لها فى موسم رمضان، كان من خلال مسلسل علاقة مشروعة الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2023، بطولة ياسر جلال ومى عمر ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".