فن ومشاهير

عودة برنامج أسامة كمال على شاشة dmc بعد قليل.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة برنامج أسامة كمال على شاشة dmc بعد قليل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الثلاثاء، 07 يناير 2025 09:43 م

يضع الإعلامي أسامة كمال اللمسات النهائية على أولى حلقات برنامجه مساء dmc، والذي يعود في أولى حلقاته بعد قليل في تمام العاشرة مساءً، حيث باشر كمال مهامة في متابعة فقرات الحلقة الأولى والتجهيزات الخاصة بالبرنامج، واستقبلته الإعلامية ريهام السهلي رئيس القناة لدى وصوله لمقر القناة، حيث تابعا سويا فقرات البرنامج والتحضيرات النهائية لحلقة العودة مع فريق تحرير البرنامج وأعضاء التحرير بصحبة الكاتب الصحفي محمود بسيوني.

عودة برنامج أسامة كمال على شاشة dmc اليوم في العاشرة مساءا
فريق برنامج أسامة كمال 

 

عودة برنامج أسامة كمال على شاشة dmc اليوم في العاشرة مساءا
 أسامة كمال

 

عودة برنامج أسامة كمال على شاشة dmc اليوم في العاشرة مساءا
 أسامة كمال وريهام السهلي 

 

عودة برنامج أسامة كمال على شاشة dmc اليوم في العاشرة مساءا
عودة برنامج أسامة كمال عودة برنامج أسامة كمال على شاشة dmc اليوم في العاشرة مساءا

أسامة كمال 

عودة برنامج أسامة كمال على شاشة dmc اليوم في العاشرة مساءا
 أسامة كمال وريهام السهلي
عودة برنامج أسامة كمال على شاشة dmc اليوم في العاشرة مساءا
أسامة كمال مع ريهام السهلي رئيس القناة
عودة برنامج أسامة كمال على شاشة dmc اليوم في العاشرة مساءا
فريق عمل البرنامج 


وكانت روجت القناة لعودة الإعلامي الكبير أسامة كمال من خلال برومو تشويقي عبر صفحتها على "فيس بوك".

ويقدم أسامة كمال عبر برنامجه تغطيات تليفزيونية مهمة لأبرز الأحداث على المستوى المحلي والعالمي، كما يستعرض أهم القضايا الاقتصادية والسياسية والفنية.

ويستضيف أسامة كمال خلال حلقات البرنامج الذي يذاع أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، كبار الشخصيات في كافة المجالات، كما يناقش العديد من الملفات التي تمس المواطنين.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements