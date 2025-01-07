شكرا لقرائتكم خبر عن عودة برنامج أسامة كمال على شاشة dmc بعد قليل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يضع الإعلامي أسامة كمال اللمسات النهائية على أولى حلقات برنامجه مساء dmc، والذي يعود في أولى حلقاته بعد قليل في تمام العاشرة مساءً، حيث باشر كمال مهامة في متابعة فقرات الحلقة الأولى والتجهيزات الخاصة بالبرنامج، واستقبلته الإعلامية ريهام السهلي رئيس القناة لدى وصوله لمقر القناة، حيث تابعا سويا فقرات البرنامج والتحضيرات النهائية لحلقة العودة مع فريق تحرير البرنامج وأعضاء التحرير بصحبة الكاتب الصحفي محمود بسيوني.



فريق برنامج أسامة كمال



أسامة كمال



أسامة كمال وريهام السهلي



عودة برنامج أسامة كمال

أسامة كمال



أسامة كمال وريهام السهلي



أسامة كمال مع ريهام السهلي رئيس القناة



فريق عمل البرنامج



وكانت روجت القناة لعودة الإعلامي الكبير أسامة كمال من خلال برومو تشويقي عبر صفحتها على "فيس بوك".

ويقدم أسامة كمال عبر برنامجه تغطيات تليفزيونية مهمة لأبرز الأحداث على المستوى المحلي والعالمي، كما يستعرض أهم القضايا الاقتصادية والسياسية والفنية.

ويستضيف أسامة كمال خلال حلقات البرنامج الذي يذاع أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، كبار الشخصيات في كافة المجالات، كما يناقش العديد من الملفات التي تمس المواطنين.