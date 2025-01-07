جوني ديب يحذّر جمهوره من محتالين ينتحلون صفته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر الممثل جوني ديب بياناً توضيحياً إلى جمهوره، حذّر من خلاله إلى إقدام عدد من “المحتالين” على انتحاله صفته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان الذي نشره في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “للأسف، تمّ لفت انتباهي إلى أن المحتالين عبر الإنترنت يزيدون من جهودهم لاستهداف معجبيّ وداعميّ. كجزء من أساليبهم، يقومون بإنشاء العديد من الحسابات الزائفة على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، متظاهرين بأنهم أنا أو أعضاء فريقي”.

ولفت إلى أنّ “اليوم، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخلق مظهراً يشبه وجهي وصوتي. قد يبدو المحتالون أنا فعلاً. لكن، لا أنا ولا فريقي سنطلب منكم أموالاً أو معلومات شخصية. نعمل بنشاط لمكافحة هذه المخططات غير القانونية”.

ولهذه الغاية، أعاد ديب نشر الأسماء الرسمية لحساباته”، مؤكّداً أنه لا يقدّم “لقاءات مدفوعة، مكالمات هاتفية، عضويات أندية، أو بطاقات معجبين. إذا طُلب منكم أيّ أموال مقابل لقاء أو مكالمة أو عضوية أو بطاقة معجبين، فهو احتيال”.

وأضاف: “لا أتفاعل مباشرة مع المعجبين على أيّ منصة من منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال منصّات الدردشة مثل: تيليغرام، واتساب، سيغنال، أو زانجي. مرة أخرى، لا أنا، ولا فريقي، ولا وكيلي، ولا عائلتي سنتواصل معك باسمي لطلب أموال أو معلومات شخصية”. وختم قائلاً: “ابقوا حذرين دائماً واحموا أنفسكم من هذه المحاولات الاحتيالية”.

يُذكر أنّ صور نجل ديب، جاك، تصدّرت مواقع الصحافة الأجنبية، بعد ظهور نادر جداً له في باريس.

جاك، اسمه الكامل جون كريستوفر الثالث، البالغ من العمر 22 عاماً، ظهر مرتديًا سترة زيتية بسحّاب، مع وشاح وقبعة صوفيّة، أثناء تجواله في العاصمة الفرنسية عشية عيد الميلاد. وتمّ رصده مرة أخرى في اليوم التالي، وهو يحمل أكياس تسوّق مليئة بالهدايا أثناء توجّهه إلى منزل عائلته.