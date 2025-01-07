“فعلاً مبيتنسيش”.. ديو تامر حسني ورامي صبري يكتسح عربياً وعالمياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نجاح استثنائي حققه ديو “فعلاً مبيتنسيش” لتامر حسني ورامي صبري، حيث تصدّر الكليب قائمة الأكثر تداولاً في مختلف الدول العربية منذ الساعات الأولى لطرحه، من مصر والسعودية إلى لبنان، الإمارات، المغرب وغيرها، محققاً أرقاماً قياسية في وقت قياسي.

الفيديو لم يقتصر على الانتشار العربي فحسب، بل دخل قائمة الترند العالمي على منصة “يوتيوب”، ما يعكس التفاعل الضخم من الجمهور في مختلف أنحاء العالم. هذا التفاعل الهائل جعل الأغنية تُحقق نحو مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة، وسط إشادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما حمله العمل من إحساس قوي وكيمياء واضحة بين النجمين.

تامر حسني ورامي صبري، كلٌّ بأسلوبه الخاص وبصمته المميزة، قدّما تجربة غنائية أعادت إحياء فكرة الديوهات الناجحة في الساحة الموسيقية العربية، مع عمل استطاع أن يرسخ في الذاكرة ويصل سريعاً إلى قلوب الجمهور، محققاً أرقاماً قياسية وموجة تفاعل غير مسبوقة.

هذا التعاون الأول بين النجمين لم يأتِ كخطوة تقليدية، بل حمل عناصر النجاح المتكاملة من الكلمة إلى اللحن، ما جعل “فعلاً مبيتنسيش” يتصدر المشهد الموسيقي، مؤكداً أن فكرة الديوهات ما زالت قادرة على تحقيق صدى واسع عندما تجتمع فيها العوامل الفنية المدروسة مع الأداء الصادق والانسجام الحقيقي بين الفنانين.