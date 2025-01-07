فجر السعيد قيد التوقيف في الكويت بعد تصريحات مثيرة للجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تغريداتها المثيرة للجدل، ألقى الأمن الكويتي القبض على الإعلامية فجر السعيد بتهمة الإساءة إلى رئيس الوزراء العراقي، وتم تغريمها بـ 100 دينار مقابل الإفراج عنها، لاتهامها بأن كلامها يهدد العلاقات بين البلدين.

وفي التفاصيل، انتقدت الإعلامية المثيرة للجدل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فرفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضدها. وقالت السعيد بعدها من خلال حسابها في موقع “أكس”: “سأمثُل أمام النيابة العامة الكويتية بشكوى قدّمتها وزارة الخارجية العراقية بسبب آرائي وانتقاداتي”.

كذلك ظهرت فجر السعيد في فيديو نشرته على السوشيال ميديا من داخل مقر أمن الدولة، وقالت فيه:”يا ينفي يا يؤكد، لكن رفع عليا دعوى لوزارة الخارجية العراقية، والتي بدورها حولتها للخارجية الكويتية، التهمة شنو! إني قولت إنه له أخ كويتي… دفعوني 100 دينار كفالة، كل ده علشان ما نعرف أخوك كويتي! أكرر التحدي لرئيس الوزراء العراقي، اختار شارع مزدحم في العراق بس بشرط بدون حماية، ونشوف الناس هتلتف حول مين! تقبل التحدي؟”.

بدورها، نشرت الإعلامية مي العيدان صورة جمعتها مع صديقتها فجر السعيد على “إنستغرام” وأرفقتها بالتعليق: “اللهم عجّل بفرج أمي وأختي فجر بنت عثمان السعيد يا من فرّجت كرب وابتلاء يوسف ويونس ويعقوب ونجّيت موسى من فرعون. اللهم لا تؤخّر دعائي بحق لا إله إلا الله”.