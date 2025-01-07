ديما قندلفت تتألق في “القدر” وتشغل الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفاء بعيد ميلادها تلقت النجمة السورية ديما قندلفت التهاني من قبل زملائها في الوسط الفني ومن جمهورها ومن المعجبين الذين تفاعلوا معها للغاية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين لها طول العمر والمزيد من النجاحات والتألق في مسيرتها الفنية الناجحة إذ تُعد قندلفت واحدة من أكثر الممثلات العربيات تأثيرًا في الوسط الفني في مجال التمثيل.

وتوجهت بالشكر لكل من عايدها في يوم عيد ميلادها الذي احتفلت به بأجواء مليئة بالمحبة والتهاني، ورأت أن هذه المحبة هي الدافع الأكبر لاستمرارها في تقديم أفضل ما لديها وهي على استعداد لمواصلة رحلتها الفنية وإسعاد جمهورها بأعمال جديدة.

وتجسد حاليا شخصية «تالا «في مسلسل «القدر» الذي يعرض عبر منصة «شاهد» و«أم بي سي1»، وتصدرت «الترند» بأدائها التمثيلي الاحترافي وبأحاسيسها ومشاعرها المتناقضة بين الفرح والحزن، وخطفت الأنظار بشخصية «تالا» التي تعرضت لحادث منعها من الانجاب واستمرت محاولاتها الطبية مع زوجها «زيد» من أجل الحصول على الطفل الموعود وبعد طول انتظار من دون أمل، تقنع حماتها نجوى بالبحث عن امرأة تكون هي الأم الحاضنة، لاستمرار نسب العائلة بعد استحالة ولادة طفل من ابنها وزوجتها، الأمر الذي يدفعها إلى إجبار «نور» على القبول بعرضها لأنها ضعيفة وابنة عائلة فقيرة وتعيش ظروفا معيشية صعبة، ولديها مشاكل اجتماعية عديدة.

ولفتت الأنظار أيضاً بإطلالتها الراقية وبأناقتها ومكياجها الخفيف وتسريحة شعرها مع اعتماد غُرة أضفت سحراً على ملامح هذه الشخصية التي باتت حديث «السوشيال ميديا».

مسلسل «القدر» دراما اجتماعية رومانسية تشويقية مأخوذة من المسلسل التركي «يوم كتابة قدري» وهو من بطولة كل من قصي خولي، ديمة قندلفت، رزان جمال، وسام حنا، ميلاد يوسف، رنده كعدي، حسن عويتي، إلى جانب رانيا سلوان، فارس ياغي، بيار داغر، نورا رحال، آية طيبة، مارينال سركيس، فيكتوريا عون، وسواهم من الممثلين السوريين واللبنانيين.