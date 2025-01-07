محمد سامي في أزمة قضائية جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت نيابة الشيخ زايد في محافظة الجيزة قراراً أمس الاثنين، بإحالة المخرج محمد سامي إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامه بالتعدّي على مدير مركز صيانة سيارات بالضرب والشتم، إثر شجار حاد حصل بينهما في تموز (يوليو) الماضي.

بدوره تجاهل المخرج المصري القرار الصادر عن المحكمة وشارك متابعيه على “إنستغرام” صورة جديدة له خلال تصوير أحدث أعماله المنتظر عرضها ضمن موسم رمضان المقبل، وبدا في غاية الجدية وهو يوجه فريق العمل للتصوير، وقد تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، متمنين له المزيد من النجاح والتألق في عمله.

وكان الخلاف بين محمد سامي ومركز صيانة السيارات قد بدأ عندما قرر إرسال سيارته الفارهة التي تبلغ قيمتها نحو 20 مليون جنيه مصري، إلى أحد مراكز الصيانة لإضافة طبقة تحمي سيارته من الخدوش. وعند استلامها، وجد خدوشاً على هيكل السيارة، وأتربة وأوساخاً متراكمة تحت الطبقة الواقية التي وضعها عمال المركز، فغضب سامي وثار في وجه مدير المركز، ليتطور الأمر من مشادة كلامية الى اشتباك بالأيدي بين الطرفين.

ثم توجه المخرج المصري الى مركز الشرطة وحرّر محضراً ضد مدير المركز، متهماً إياه بإتلاف سيارته. ولكن لم يمضِ وقت طويل حتى تقدّم مدير المركز بشكوى ضد المخرج، متهماً إياه بالتعدّي عليه بالضرب المبرح، ما أسفر عن إصابته أسفل عينه.