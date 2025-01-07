محمد سعد يتعرّض لهجوم من مخرج مصري.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال أزمة المخرج أحمد البنداري وفيلم النجم محمد سعد الجديد “الدشاش” تُحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، بعد اتهامات بسرقة فكرة الفيلم.

وعاد المخرج المصري لإثارة الجدل من خلال منشور عبر حسابه الرسمي في موقع “فيسبوك”، وجّه من خلاله انتقادات لاذعة الى النجم محمد سعد، مدّعياً أن فيلم “الدشاش” يروي قصته الأصلية تحت اسم مختلف.

وكتب البنداري: “مبروك للشخص اللي كنت بشوفه نجم كبير محمد سعد، فيلم “الدشاش” (الحاوي سابقاً). بس للعلم بالشيء، انت ما دورتش على حاجة، أنا اللي جيتلك عن طريق محمد كرم صديقنا المشترك بالسيناريو مع تصور كامل لشكل كل حاجة من التصوير للمونتاج للألوان للملابس للديكور و قولت إنك موافق وبعد كده قولت مش موافق وجوزيف فوزي السيناريست بما إنه مؤلف عمر خريستو وجدّو نحنوح والروائع دي كلها مشي في سكتك وخان العهد والجهد”.

وأضاف: “اوعى بس تفتكر إنك اجتهدت ودوّرت علشان حسّيتك مصدّق نفسك… وبجد المنتج المحترم والمخرج المحترم ليهم عندي فعلاً كل احترام وتقدير وبتمنالهم التوفيق على الأقل تبقى ذكرى مني كويسة”.

يُذكر أن فيلم “الدشاش” يتصدّر المرتبة الأولى بين الأفلام المنافِسة في دور العرض في مصر، حيث حقق نجاحاً كبيراً منذ اليوم الأول لطرحه في دور السينما، ونال إعجاب الجمهور المتشوّق لأدوار محمد سعد بعد غيابه الطويل عن الساحة الفنية.