حسن الرداد: “زوج عالمي وأب دولي.. وهذا ما أوصاني به سمير غانم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافته في برنامج”مع حمد شو” تحدث النجم حسن الرداد عن حياته الزوجية والعائلية، واصفاً نفسه بأنه “زوج عالمي”، لأنه يهتم بالتفاصيل الدقيقة للعلاقة الشخصية بين الرجل والمرأة.

وأكد أنه كان مهتماً بدراسة علاقته بزوجته ايمي سمير غانم بشكل عام، قبل زواجهما ووجد بأنهما شخصيات متناغمة ومتفاهمة، مشيراً إلى أن “الرجل لا يجب أن يستمتع بحريته الكاملة بعد الزواج ويتعامل كما لو أنه غير متزوج، حتى يستطيع النجاح في علاقته مع زوجته”.

ووصف الممثل المصري نفسه بأنه “أب دولي، حنون، وعلى مستوى عال من المسؤولية، وهو يعشق ابنه فادي، وتابع: “بس بصراحة إيمي حملت عني الكثير من التعب والجهد في علاقتي به”.

وخلال اللقاء استعاد الرداد ذكريات خطوبته لإيمي، وقال: “نحنا ذهبنا زيارة لمنزل حمايا الراحل سمير غانم، بالنسبة للاتفاقات والتجهيزات تحدثت فيها والدتي وحماتي الراحلة دلال عبد العزيز، كانت سيدة جميلة وطيبة، لا أعتقد أنه كانت هناك أي شروط، أو تعنت من أي طرف، كل شيء مر سهلاً ميسراً، ولم أتدخل فيه بأي شكل”.

وأضاف: “النجم الراحل أوصاني أن أهتم بابنته وقال لي، مش هوصيك عليها خلي بالك من إيمي”.