دريد لحام يتعرض للهجوم بسبب اعترافه بـ”دولة إسرائيل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت تصريحات الفنان السوري دريد لحام ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعترافه الصريح “بدولة إسرائيل” الأمر الذي عرّضه لانتقادات لاذعة من قبل المتابعين الذين نعتوه بأقسى العبارات.

ورأى دريد لحام في مقابلة تلفزيونية أن “لا داعي للتبجح والحديث عن هذا الموضوع، فإسرائيل هي دولة قائمة ومعترف بها من كل دول العالم، والحديث عن ازالتها ليس فقط وهم بل جنون”.

واستفز موقف الفنان السوري عدداً من المتابعين الذين انهالوا عليه بتعليقات قاسية، واصفين إياه بـ”الخائن”، فيما رأى أحدهم أنه “أنهى مسيرته التاريخية في أسفل السافلين” على حد تعبيره. وكتب آخر أن “دريد لحام اختتم مشواره العظيم بسقوط عظيم”، وعلّق آخر بأن لحام “أسقط تاريخه بأكمله بعد أن كان بمثابة الرمز للعروبة والوطنية”.

وكان دريد لحام عزا صمته في المقابلة عينها طوال فترة نظام الأسد إلى خوفه من الزج به إلى سجن صيدنايا المعروف بسوء سمعته، مشيراً إلى أنه “لو عارض النظام علناً خلال سنوات حكمه، لكان مصيره السجن أو الأسوأ”.

واعتبر “أن رموز نظام الأسد هم أصحاب الرأي الأحادي الذين لا يقبلون الرأي الآخر”، وأشار إلى “خوف المجتمع الفني من الرقابة خلال فترة حكم عائلة الأسد”، كاشفاً “عن منع جملة من عمل فني تتضمن تشبيها بالحيوانات”، معللاً ذلك “بحب باسل الأسد للخيول وعدم جواز انتقاده”.