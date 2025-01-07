شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود حصرياً على watch it فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يواصل النجم أحمد داود تصوير مسلسله الجديد الشرنقة المكوّن من 15 حلقة، والذى يخوض به منافسات دراما رمضان المقبل، حيث انطلق العمل مطلع هذا الأسبوع بعد فترة من التحضيرات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، وتقرر عرض العمل حصرياً على منصة watch it فى رمضان 2025.

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد دواد، اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، ياسر عزت وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق، ويجسد دواد دور محاسب في العمل.

يذكر أن أحمد داود يعرض له حاليا فى السينمات فيلم "الهوى سلطان" الذى انطلق فى نوفمبر الماضى وحقق إيرادات تخطت 80 مليون جنيه، ويقدم داود بطولة الفيلم بمشاركة منة شلبى وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجى، وتدور قصة الفيلم حول شاب وفتاة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقاءهما وأسرتيهما، قبل أن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما

وقدم أحمد داود آخر أعماله فى الدراما، مسلسل "زينهم" وشارك في بطولته كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعي، إنجي أبو السعود، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، علي السبع، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.