شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع حافل فى الوسط الفنى مع بداية 2025.. حالتا طلاق ومثلهما زواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الوسط الفني في الأسبوع الأول من عام 2025 عددا من الأحداث التي منها السعيدة مثل حالات الزواج ومنها غير السعيد وهى حالات الانفصال، ويستعرض ”الخليج 365” تلك هذه الأحداث التى شغلت صفحات السويشيال ميديا.

زواج محمد العمروسى ومى فاروق

أهم الأحداث التي شهدها الأسبوع الأول من عام 2025 هو احتفال الفنان محمد العمروسى بزفافه من الفنانة مى فاروق بأحد الفنادق الكبرى، بحضور الأصدقاء والأقارب وذلك بعد خطبة دامت قرابة عام، وحضر عدد من الفنانين حفل زفافهما منهم شريف منير وشذى وعزيز الشافعي وهلا رشدي وحميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق و يوسف الشريف، أحمد الشامي، منى الشاذلى، اللاعب أحمد فتحي والموزع توما والفنانة منال سلامة والفنان هبة عبد الحكيم، وعد البحري والفنانة وعد السعودية، ريهام عبد الحكيم، المطربة سوما محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا المصري، حمزة العيلي، محمد رضوان.

زفاف نجمة مسرح مصر سارة درزاوى

أيضا في الأيام الأولى من عام 2025 احتفلت الفنانة سارة درزاوى نجمة مسرح مصر بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني، بعد فترة خطوبة استمرت 4 سنوات كاملة، حيث أقامت حفل زفافها في القلعة بحضور العائلتين وأصدقائها المقربين وعدد من الفنانين على رأسهم أشرف عبد الباقى وهشام إسماعيل ومحمود الليثى ومصطفى بسيط وحامد الشراب ومحمد توب.

سارة درزاوي احتفلت بزفافها بعد خطوبة 4 سنوات كاملة، حيث أعلنت خطبتها في شهر نوفمبر من عام 2020، بعدما احتفلت بهذه المناسبة في منزلها بحضور الأسرتين فقط، ونشرت وقتها الصور على حسابها بموقع انستغرام معلقة: "أخيرا عملتها.. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه"، وحرص عدد كبير من زملائها على توجيه التهاني إليها.

انفصال رنا سماحة وسامر أبو طالب

بعد سنوات طويلة من الزواج نتج عنها طفل في السادسة من عمره أعلنت الفنانة رنا سماحة في الأيام الأولى من العام الجديد انفصالها رسمياً عن زوجها الملحن سامر أبو طالب رغم ان هذا الخبر كان معلوم في نهاية عام 2024 لكن تم إعلانه رسميا في اوئل هذا العام.

بتول الحداد وانفصال بعد 5 أشهر زواج

وبعد مرور أكثر من 6 شهور على زواج الفنانة بتول الحداد والمنتج مصطفى الغازولي أعلنت الفنانة بتول الحداد انفصالها عن زوجها ولم تكشف التفاصيل عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "تم الانفصال رسميًا بيني وبين زوجي السابق مصطفى الغازولي منذ فترة متمنية له التوفيق في حياته المقبلة.