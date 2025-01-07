شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج Squid Game يعبر عن صدمته من تكريم المسلسل قبل عرضه بحفل جولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

ظهر اسم الجزء الثاني من مسلسل Squid Game، الذى لم يعرض للجمهور حتى الآن، ضمن الترشيحات في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2025، الأمر الذى كان بمثابة "صدمة" لـ هوانج دونج هيوك، أحد صناع المسلسل الناجح على Netflix.

وقال هوانج دونج هيوك، لصحيفة هوليوود ريبورتر: "لقد صدمت وفوجئت بترشيح مسلسل Squid Game قبل إصداره، فمجرد كونه أحد الأعمال الستة المختارة يشعرني بالفوز بجائزة.. أنا راضٍ جدًا عن ذلك".

وفي رد فعله الصادم، أوضح المخرج أنه "لم يتوقع أن يتم تكريم الموسم الثاني للمسلسل خلال حفل توزيع الجوائز، لأن القصة لم تكتمل، والرسالة التي أرداد نقلها لم يتم الكشف عنها بالكامل"، مضيفًا "اعتقدت أنه سيكون من الصعب الفوز بجائزة في هذه الولاية".



مشهد من مسلسل ‏ Squid Game

وأشار إلى أنه "للحصول على مثل هذا التقدير، يجب تقديم القصة بالكامل، وهذا لم يحدث بعد.. لذلك، لم أكن أتوقع أي شيء على الإطلاق"، كما أعرب "هوانج" عن حماسه لحضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، هذه المرة، بعد مقاطعته في المرة الأخيرة، بسبب مخاوف التنوع.

وقال "خلال الموسم الأول، كانت هناك قضايا متداخلة مع "كوفيد-19"، ومقاطعة حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، بسبب مخاوف التنوع، ولم أتمكن من حضور الحفل، فيما حصل الممثل "أوه يونغ سو" فقط على جائزة، لكن هذه المرة، أنا سعيد وممتن لحصولي على فرصة الحضور".

وفي ختام حديثه، قال صانع لعبة Squid Game، إنه سيضع أهدافًا عالية للموسم الثالث، مضيفًا: "شخصيًا، ليس لدي توقعات عالية للفوز بجائزة، ولكن إذا كان لي أن أهدف إلى شيء ما، فقد يكون مع الموسم الثالث، عندما يتم الكشف عن خاتمة القصة".