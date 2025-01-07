شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلف وائل حمدى: العمل على فيلم 6 أيام تجربة استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السيناريست وائل حمدى عن تجربته أثناء العمل على فيلمه الجديد 6 أيام، حيث صرح قائلا: "هذه هى المرة الأولى التى أكتب وأدخل مرحلة التنفيذ بهذا القدر من السرعة، وهذا يرجع لأن جميع من شارك في هذه التجربة، من المنتج والمخرج والأبطال، كانوا في غاية الحماس والتفاني، كان لديهم إيمان عميق بقيمة العمل ورغبة حقيقية في تقديمه بجودة فنية عالية، مما جعل التجربة مميزة واستثنائية".

تدور أحداث فيلم 6 أيام حول قصة يوسف وعالية، اللذين فرّقتهما ظروف قهرية خلال المرحلة الثانوية، ليعودا ويلتقيا صدفة بعد سنوات من الفراق، كلاهما سلك طريقاً مختلفاً في حياته، لكن لقاءهما يثير تساؤلات قديمة ومشاعر دفينة: هل يمكن أن يستمر الحب رغم تغير الزمن؟ أم أن نضجنا وتغيرنا يغيران حتى مشاعرنا؟

يقدم الفيلم تجربة درامية رومانسية عميقة تتناول الحب والصداقة والحياة، محاولاً الإجابة على سؤال رئيسي: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا عبر السنين؟.

ويأتي فيلم 6 أيام، الذي سيبدأ عرضه في جميع دور السينما المصرية يوم 15 يناير الجارى، ويتبعه عرضه في الوطن العربي يوم 16 يناير الجارى، في مقدمة الأعمال المنتظرة لوائل حمدي، بالإضافة إلى فيلم هيبتا : المناظرة الأخيرة الذي عمل عليه كمستشار فني لكتابة السيناريو.

يُعد وائل حمدي من أبرز كتاب السيناريو في مصر والعالم العربي، حيث يمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقدين، كتب خلالها وشارك في كتابة أكثر من عشرين عملاً سينمائياً وتليفزيونياً.

بدأ مسيرته المهنية عبر المشاركة في ورشة كتابة عالم سمسم (النسخة المصرية من البرنامج الأمريكي شارع سمسم)، وتولى رئاستها منذ عام 2006، بعد ذلك، برز في كتابة عدد من أنجح مسلسلات السيت كوم مثل تامر وشوقية والعيادة والباب في الباب.

في الدراما التليفزيونية، كان لـ حمدي بصمة مميزة في أعمال شهيرة مثل رأس الغول بطولة محمود عبد العزيز، وسقوط حر بطولة نيللي كريم، والطوفان للمخرج خيري بشارة، كما شارك في كتابة مسلسل موجة حارة المقتبس عن قصة أسامة أنور عكاشة، والذي حظي بنجاح كبير.

أما في السينما فقد تألق في التنقل بين الأنواع المختلفة، قدم الدراما النفسية في فيلم ميكانو، والرومانسية في فيلم هيبتا: المحاضرة الأخيرة الذي يُعد من أنجح الأفلام الرومانسية في تاريخ السينما المصرية، وحصد عنه جائزة أفضل سيناريو من المهرجان القومي للسينما.

أحدث أعماله تشمل فيلم أنف وثلاث عيون الذي عُرض عالمياً لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023 وفاز بجائزة الجمهور في مهرجان مالمو للسينما العربية.

كما شارك في تأليف المسلسل الكوميدي بابا جه الذي عُرض في رمضان 2024، ومسلسل مفترق طرق الذي حقق نجاحاً كبيراً على منصة شاهد في نفس العام.

بالإضافة إلى فيلمه القصير إن شاء الله الدنيا تتهد الذي عرض في مهرجانات دولية عديدة مثل بالم سبرينغ وكليفلاند وناشفيل.