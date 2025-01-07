شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء ديمى مور وكايلى جينر بحفل جولدن جلوب.. هل تجاهلتها؟.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

ثارت حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعى حول ما وصفه البعض بتجاهل متعمد من النجمة العالمية ديمى مور، لعارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة كايلى جينر، أثناء تواجدهما في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2025.

بدوره أكد مصدر مطلع أن ديمى مور، لم تتجاهل كايلى جينر، فى الحفل السنوى الـ82 لتوزيع جوائز جولدن جلوب، لافتًا إلى أن نجمة هوليوود لا تحمل أى ضغينة تجاه سيدة الأعمال وعارضة الأزياء ونجمة تليفزيون الواقع.

البداية كانت مع الممثلة ديمي مور، 62 عامًا، التي وجدت نفسها في قلب فضيحة عبر الإنترنت، بعدما بدا من الصور والفيديوهات المنتشرة لظهورها في الحفل، وكأنها تتجاهل نجمة تليفزيون الواقع كايلي جينر، 27 عامًا، وذلك بعد وقت قصير من حصول ديمي مور، على جائزة أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي عن دورها في The Substance.

في مقطع فيديو انتشر توجهت ديمي إلى طاولة إيل فانينج، للدردشة السريعة معها، لكنها لم تلاحظ كايلي، التي كانت جالسة بجانبها وتحاول جذب انتباه نجمة الصف الأول، وفي حديث حصري لموقع "ديلى ميل"، أكد مصدر أنه لم تكن هناك نية خبيثة، وأن ديمي لم تلاحظ كايلي بالفعل، ومع ذلك، اقترح المصدر أن الثنائي لديهما "قيم مختلفة".



ديمي مور وكايلي جينر فى حفل جولدن جلوب

وكشف المصدر أن "ديمي لا تعرف كايلي"، قبل أن يضيف أن الثنائي لديهما قيم مختلفة، ولم يتقابلا من قبل، وقال المصدر "لقد ربّت ديمي أطفالها بطريقة مختلفة تمامًا عن الطريقة التي نشأ بها آل كارداشيان، ولديهم قيم مختلفة".

وأضاف المصدر: "كانت كايلي هناك لأنها تواعد تيموثي شالاميت، وديمي تحترم تيموثي، وتعجب بموهبته، لكن لم يكن ذلك إهانة لها، لأنها لم تعترف حتى بوجودها".



هل تجاهلت ديمي مور كايلي جينر في الجولدن جلوب؟

كما نفت ابنة ديمي، تالولا ويليس، الشائعات التي تفيد بأن والدتها تجاهلت كايلي، وزعمت بدلاً من ذلك أن الممثلة لم تر قطب الجمال ببساطة، وقالت في بيان نشرته على إنستجرام: "لم يكن هناك أي نوع من التجاهل.. ولو رأت "كيه جيه" تريد تهنئتها، لكانت قد أعطتها الوقت والمساحة.. فقط أعطوها استراحة حرفيًا، ودعوها تستمتع بإنجازاتها".

ويبدو أنه لم يكن هناك أى خلاف بين ديمى وكايلى، ففى عيد الهالوين الماضى، انتحلت كايلى شخصية "ديمى"، حيث أعادت إنشاء مظهر Striptease الشهير من فيلم عام 1996، ويبدو أن ديمى أيضًا كانت من محبى زى "كايلى"، بل إنها أعادت مشاركة المظهر على "إنستجرام"، إلى جانب تعليقها: "أحب هذا وأتقنته".



ديمي مور فى حفل جولدن جلوب