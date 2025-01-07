شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر وومان" أحدث أغانى هيفاء وهبى وتطرحها قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة هيفاء وهبى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "سوبر وومان" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب.



هيفاء وهبى وأحمد البرازيلى وأحمد علاء الدين وزووم

وتنتظر هيفاء وهبي تحديد موعد طرح فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة" في دور العرض خلال الفترة المقبلة، بعدما انتهت من تصوير آخر مشاهده قبل عدة أشهر، وهو من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل ويشارك في بطولته محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي وضيفة الشرف رشا مهدى.



هيفاء وهبى وأحمد البرازيلى

وتدور أحداث فيلم "ولاد المحظوظة" في إطار لايت رومانسى، ووتظهر هيفاء خلال الأحداث بشخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف.

وفي نفس السياق تعاقدت هيفاء وهبي على بطولة فيلم جديد تحفظ على الإعلان عن تفاصيله حالياً حتى يتم اختيار باقى أبطال الفيلم الذى يكتبه ويخرجه أحمد عبد الوهاب، لتستمر هيفاء في تواجدها السينمائي بشكل متتالى خلال السنوات الأخيرة.