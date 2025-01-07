شكرا لقرائتكم خبر عن ما طلعش خبيث الحمد لله.. ورم حنجرة لطفى لبيب التهابات ويتلقى العلاج بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

طمأن محمد الديب مدير أعمال الفنان لطفى لبيب جمهوره على الحالة الصحية للفنان القدير من خلال تصريح لـ الخليج 365، حيث قال "الحمد لله ورم الحنجرة وأثبتت العينة إنه مجرد التهابات على الأحبال الصوتية وليس ورما خبيثا".

وأكد محمد الديب أن الفنان القدير لطفي لبيب يتلقى العلاج في المنزل، حيث يخضع لعلاج الالتهابات على الأحبال الصوتية لمدة 15 يوما، ومن المقرر أن يتابع بعد ذلك مع الأطباء نتيجة العلاج.

وكان أكد الفنان الكبير لطفى لبيب، فى تصريحات لليوم السابع، أنه اعتزل تماما الفن، ولا يستطيع تقديم أى أدوار في الفترة الحالية، وتبقى أدوارى مبهجة لجمهورى في مصر والوطن العربى.

ويتمتع الفنان لطفى لبيب بتاريخ كبير في السينما والدراما، وعمل مع نجوم كبار مثل النجم الكبير عادل إمام فى عدد من الأفلام آخرها السفارة في العمارة عندما قدم شخصية السفير الإسرائيلى وقدمها بشكل محترف للغاية، كما عمل مع مى عز الدين، وحسن حسنى ومحمد سعد وأحمد مكى ونجوم آخرين ساندهم ووقف بجانبهم في ظهورهم في أولى بطولاتهم، قدم لبيب أكثر من 100 فيلم سينمائى، وأكثر من 30 عملا دراميا وعمل مع الزعيم في عفاريت عدلى علام وصاحب السعادة وغيرها من الأعمال.

ولم يكتفِ لطفى لبيب بالأعمال التى شارك في بطولاتها، إلا أنه قدم تقديم بعض المؤلفات في حياته سواء للأطفال أو غيرهم، وكان قد صرح لطفى لبيب في أحد اللقاءات التليفزيونية قائلاً: هذه مجموعة من مؤلفاتى الفنية، ومع ابتعادى عن التمثيل قررت كتابة بعض الأعمال الفنية أو الخواطر، ولعل من أبرز هذه الأعمال التى كتبتها سيناريو "الكتيبة 26"، والذى كشفت فيه كثيرًا من التفاصيل التى عشتها على مدار 6 سنوات هى مدة خدمتى كعسكرى بالجيش المصرى، وحضرت فيها انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

يشار إلى أن لطفى لبيب شارك في فيلم "أنا وابن خالتي"، بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.