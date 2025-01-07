بعد رحلة التعافي.. كيف ستحتفل كيت ميدلتون بعيد ميلادها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الأميرة كيت ميدلتون للاحتفال بعيد ميلادها الثالث والأربعين يوم الخميس المقبل، 9 كانون الثاني (يناير) الجاري، وسط توقعات بأن يكون الحفل بسيطاً وهادئاً، وذلك بسبب حرصها الشديد على صحتها خلال فترة تعافيها من السرطان.

وأشار المعلّق الملكي ريتشارد فيتزويليامز، إلى أن “خطط الاحتفال بيوم ميلاد أميرة ويلز لا تزال غامضة، ولكنها قد تختار أجواءً خاصة ومحدودة بعيداً من الحفلات الصاخبة”. وأضاف في حديثه الصحافي: “قصر كنسينغتون يتعامل بحذر شديد مع هذا الأمر، ولكن لا مؤشرات أو تواريخ مؤكدة لأي حفل رسمي، ما يعكس رغبة الأميرة في الاحتفال بالمناسبة بخصوصية”.

ومن جهتها، اعتبرت الخبيرة الملكية جيني بوند أن عيد الميلاد هذا العام يحمل طابعاً خاصاً للأميرة، بعد عام مليء بالتحديات والصعوبات.

وأوضحت في تصريحات لمجلة OK! أن “الاحتفال يمثل بداية جديدة لكيت ونهاية لعام صعب مرّ على العائلة”، مؤكدةً أن الأميرة ستستمتع بالمناسبة بصحة جيدة نسبياً.

وأشارت الى أن كيت اعتادت في السابق على الاحتفال بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة، وغالباً ما تكون مع الأمير ويليام وأولادهما الثلاثة في منزلهما الريفي “أنمر هول”، حيث تنظّم جلسة لطيفة مع أفراد الأسرة وبعض الأصدقاء المقرّبين.