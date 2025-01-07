شكرا لقرائتكم خبر عن "مابقتش أخاف" يوثق رحلة مسار إجبارى على مدار 20 عاما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت فرقة مسار إجبارى إعلاناً تشويقياً لفيلمها الوثائقي الجديد الذى سيطرح تحت اسم "مابقتش أخاف"احتفالاً بمرور عقدين من الزمن على تأسيس الفرقة.

الفيلم الذى أخرجه أمير الشناوى، يتتبع رحلة فرقة مسار إجبارى الشخصية والموسيقية خلال فترة يختلط فيها عدم اليقين بالشغف، حيث يعملون على أحدث ألبوماتهم المقرر إصداره فى أوائل عام 2025.

يقدّم الوثائقي نظرة غير مفلترة على عملية صناعة "مسار إجباري" لأغانيهم، وعليهم كأفراد، كل ذلك أثناء خوضهم مرحلة انفصال محتمل، يصور الفيلم بصراحة صراعات الفنانين الفردية والجهد الجماعي المطلوب لخلق كل أغنية. تدور أحداث الفيلم بين ستوديو الفرقة بالقاهرة وسيدي حنيش، ودبي.

يقول أيمن مسعود: "يمثل هذا الألبوم والفيلم الوثائقي المصاحب له فصلاً جديداً لفرقة مسار إجباري" "لقد واجهنا عقبات شخصية ومهنية كبيرة، لكننا اخترنا في النهاية مواجهتها وجهاً لوجه والقيام بأكثر ما نحبه، ألا وهو صناعة الموسيقى".

يَعِد الألبوم المرتقب، الذي يضم 12 أغنية، بتقديم صوت جديد ومبتكر يُرضي المعجبين القدامى ويقدم الفرقة إلى جيل جديد من المستمعين، كما ألمحت الفرقة إلى سلسلة من العروض الحية المميزة التي ستتزامن مع إطلاق الألبوم، واعدةً معجبيها بمستوى جديد كلياً من الحفلات الموسيقية.

مسار إجباري هي فرقة روك مصرية رائدة أسرت الجماهير منذ تشكيلها عام 2005، تشتهر الفرقة بكلمات أغانيها القوية ومزجها الفريد بين موسيقى الروك والجاز والموسيقى الشرقية، وتتناول الفرقة القضايا الاجتماعية والثقافية بصوت متميز ومحبب.

وتعكس فرقة مسار إجباري باسمها، النضالات اليومية وتطلعات الناس العاديين، ما يجعل موسيقاهم تزداد بريقًا مع مرور السنين، أصبحت الفرقة على مر السنين حجر الزاوية في المشهد الموسيقي المصري المستقل، وحازت على إشادة واسعة النطاق محلياً وعالمياً ومنذ بداياتها الأولى، قامت الفرقة بجولات واسعة النطاق في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث قدمت عروضها في الفعاليات والمهرجانات الكبرى.



فرقة مسار إجبارى