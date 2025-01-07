شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة الوسط الفنى بعودة محمد سعد.. النجوم يحتفلون بفيلمه الجديد الدشاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عدد كبير من النجوم بعودة صديقهم النجم محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، بفيلمه الدشاش وتحقيق إيرادات عالية فى أقل من أسبوع منذ طرحه الأربعاء الماضى، حيث شهدت الأيام الماضية فرحة كبيرة بعودة محمد سعد والتغيير الذى ظهر به فى أحداث الفيلم والابتعاد عن اللون الكوميدى الذى اعتاد عليه فى أعماله.

وحرص النجم تامر حسنى على تهنئة محمد سعد على طرح الفيلم وعودته إلى السينما، حيث كتب عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا: "أنا فرحان أوى بردود أفعال الجمهور على فيلم النجم والفنان الكبير محمد سعد الرجل ده ياما أمتعنا بفنه لسنين كتير والنهاردة بيقدم حاجة جديدة لمسيرته وللجماهير وبرضه أمتعنا بيها يستحق كل التقدير والاحترام، مبروك يا نجم يا كبير ربنا يرزقك ويزيدك نجاح".



تامر حسنى يهنىْ محمد سعد على فيلم الدشاش

ليرد عليه محمد سعد، قائلا: "حبيبي يا تمور يا أبو الجدعنة يا نجم كلك ذوق في فنك وكلامك شرفتني وفين الألبوم الجديد أنا مستني صبح صبح على الغاليين".

أحمد حلمى كذلك حرص على دعم صديقه وعشرة عمره منذ الدراسة فى المعهد العالى للفنون المسرحية، حيث كتب فى منشور على ستورى حسابه بموقع إنستجرام قبل طرح الفيلم: "أخويا الغالي وزميلي وصاحبي وعشرة عمري، مبروك ويارب بالنجاح والتوفيق وتكسر الدنيا بعون الله، لوك جامد وجديد وإن شاء الله فيلم الدشاش حديد".



احمد حلمى يدعم محمد سعد

رد محمد سعد على أحمد حلمى بمنشور على استورى حسابه بموقع إنستجرام وكتب "حبيبي وأخويا الغالي أحمد حلمي مش لاقي كلام أقوله على حلاوتك دي، مستنيك تشوف الفيلم ويارب يعجبك وصبح صبح على الغاليين".

النجم حميد الشاعري، أشاد أيضاً بفيلم الدشاش وكتب عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "شابوه لمحمد سعد، وكل أبطال فيلم الدشاش، استمتعت بالفيلم فعلا".



حميد الشاعرى يشيد بفيلم الدشاش

والفيلم يمثل عودة محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، منذ أن شارك عام 2019 في بطولة فيلم "الكنز" الذى تعاون فيه مع المخرج شريف عرفة، والذى قدم سعد وقتها بشكل مغاير تمامًا عما اعتاد جمهوره.

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار كوميدى لا يخلوا من التشويق ويجسد محمد سعد خلال أحداثه دور بلطجى.

فيلم الدشاش يجمع زينة ومحمد سعد مجدداً بعد 16 سنة منذ تقديمها فيلم "بوشكاش" الذى تم عرضه في السينمات عام 2008، إضافة إلى ظهور زينة كضيفة في برنامج "وش السعد" الذي قدمه محمد سعد عام 2016 والذي كان يعتمد على تقديم سعد اسكتشات فنية بمشاركة ضيوفه على خشبة المسرح.



تهنئه تامر حسنى لمحمد سعد