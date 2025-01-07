القائمة الكاملة لترشيحات جوائز النقاد الثلاثين Critics Choice Awards

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـترد: أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز Critics Choice Awards عن القائمة الكاملة لترشيحات الدورة الثلاثين، حيث سيتم تقديم الجوائز في 12 يناير 2025 في باركر هانجر بمطار سانتا مونيكا، كاليفورنيا، لتكريم أبرز الإنجازات في صناعة السينما والتلفزيون خلال عام 2024.
وتشهد الترشيحات منافسة قوية بين مجموعة من أبرز الأفلام والمسلسلات التي نالت اهتمام النقاد والجمهور على حد سواء. وفيما يلي القائمة الكاملة لأبرز الفئات المرشحة لجوائز النقاد:
أفضل فيلم
- A Complete Unknown
- Anora
- The Brutalist
- Conclave
- Dune: Part Two
- Emilia Pérez
- Nickel Boys
- Sing Sing
- The Substance
- Wicked
أفضل ممثل
- أدريان برودي – The Brutalist
- تيموثي شالاميت – A Complete Unknown
- دانييل كريج – Queer
- كولمان دومينجو – Sing Sing
- رالف فاينز – Conclave
- هيو جرانت – Heretic
أفضل ممثلة
- سينثيا إيريفو – Wicked
- كارلا صوفيا جاسكون – Emilia Pérez
- ماريان جان بابتيست – Hard Truths
- أنجلينا جولي – Maria
- مايكي ماديسون – Anora
- ديمي مور – The Substance
أفضل ممثل مساعد
- يورا بوريسوف – Anora
- كيران كولكين – A Real Pain
- كلارنس ماكلين – Sing Sing
- إدوارد نورتون – A Complete Unknown
- جاي بيرس – The Brutalist
- دينزل واشنطن – Gladiator II
أفضل ممثلة مساعدة
- دانييل ديدويلر – The Piano Lesson
- أنجانوي إليس تايلور – Nickel Boys
- أريانا غراندي – Wicked
- مارجريت كوالي – The Substance
- إيزابيلا روسيليني – Conclave
- زوي سالدانا – Emilia Pérez
أفضل مخرج
- جاك أوديار – Emilia Pérez
- شون بيكر – Anora
- إدوارد بيرجر – Conclave
- برادي كوربيت – The Brutalist
- جون إم تشو – Wicked
- كورالي فارجات – The Substance
- راميل روس – Nickel Boys
- دينيس فيلنوف – Dune: Part Two
أفضل سيناريو أصلي
- شون بيكر – Anora
- موريتز بايندر، تيم فيلباوم، أليكس ديفيد – September 5
- برادي كوربيت، مونا فاستفولد – The Brutalist
- جيسي أيزنبرج – A Real Pain
- كورالي فارجات – The Substance
- جوستين كوريتزكس – Challengers
أفضل فيلم رسوم متحركة
- Flow
- Inside Out 2
- Memoir of a Snail
- Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
- The Wild Robot
أفضل موسيقى تصويرية
- فولكر بيرتلمان – Conclave
- دانييل بلومبرج – The Brutalist
- كريس باورز – The Wild Robot
- كليمان دوكول، كاميل – Emilia Pérez
- ترينت ريزنور، أتيكوس روس – Challengers
- هانز زيمر – Dune: Part Two
تشهد هذه الدورة من الجوائز منافسة شرسة بين الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال العام، مثل Dune: Part Two وWicked وEmilia Pérez، ومن المتوقع أن يكون حفل توزيع الجوائز محطة بارزة لتكريم أفضل الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية لعام 2024.