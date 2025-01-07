القائمة الكاملة لترشيحات جوائز النقاد الثلاثين Critics Choice Awards

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـترد: أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز Critics Choice Awards عن القائمة الكاملة لترشيحات الدورة الثلاثين، حيث سيتم تقديم الجوائز في 12 يناير 2025 في باركر هانجر بمطار سانتا مونيكا، كاليفورنيا، لتكريم أبرز الإنجازات في صناعة السينما والتلفزيون خلال عام 2024.

وتشهد الترشيحات منافسة قوية بين مجموعة من أبرز الأفلام والمسلسلات التي نالت اهتمام النقاد والجمهور على حد سواء. وفيما يلي القائمة الكاملة لأبرز الفئات المرشحة لجوائز النقاد:

أفضل فيلم

A Complete Unknown

Anora

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

The Substance

Wicked

أفضل ممثل

أدريان برودي – The Brutalist

– The Brutalist تيموثي شالاميت – A Complete Unknown

– A Complete Unknown دانييل كريج – Queer

– Queer كولمان دومينجو – Sing Sing

– Sing Sing رالف فاينز – Conclave

– Conclave هيو جرانت – Heretic

أفضل ممثلة

سينثيا إيريفو – Wicked

– Wicked كارلا صوفيا جاسكون – Emilia Pérez

– Emilia Pérez ماريان جان بابتيست – Hard Truths

– Hard Truths أنجلينا جولي – Maria

– Maria مايكي ماديسون – Anora

– Anora ديمي مور – The Substance

أفضل ممثل مساعد

يورا بوريسوف – Anora

– Anora كيران كولكين – A Real Pain

– A Real Pain كلارنس ماكلين – Sing Sing

– Sing Sing إدوارد نورتون – A Complete Unknown

– A Complete Unknown جاي بيرس – The Brutalist

– The Brutalist دينزل واشنطن – Gladiator II

أفضل ممثلة مساعدة

دانييل ديدويلر – The Piano Lesson

– The Piano Lesson أنجانوي إليس تايلور – Nickel Boys

– Nickel Boys أريانا غراندي – Wicked

– Wicked مارجريت كوالي – The Substance

– The Substance إيزابيلا روسيليني – Conclave

– Conclave زوي سالدانا – Emilia Pérez

أفضل مخرج

جاك أوديار – Emilia Pérez

– Emilia Pérez شون بيكر – Anora

– Anora إدوارد بيرجر – Conclave

– Conclave برادي كوربيت – The Brutalist

– The Brutalist جون إم تشو – Wicked

– Wicked كورالي فارجات – The Substance

– The Substance راميل روس – Nickel Boys

– Nickel Boys دينيس فيلنوف – Dune: Part Two

أفضل سيناريو أصلي

شون بيكر – Anora

– Anora موريتز بايندر، تيم فيلباوم، أليكس ديفيد – September 5

– September 5 برادي كوربيت، مونا فاستفولد – The Brutalist

– The Brutalist جيسي أيزنبرج – A Real Pain

– A Real Pain كورالي فارجات – The Substance

– The Substance جوستين كوريتزكس – Challengers

أفضل فيلم رسوم متحركة

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

أفضل موسيقى تصويرية

فولكر بيرتلمان – Conclave

– Conclave دانييل بلومبرج – The Brutalist

– The Brutalist كريس باورز – The Wild Robot

– The Wild Robot كليمان دوكول، كاميل – Emilia Pérez

– Emilia Pérez ترينت ريزنور، أتيكوس روس – Challengers

– Challengers هانز زيمر – Dune: Part Two

تشهد هذه الدورة من الجوائز منافسة شرسة بين الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال العام، مثل Dune: Part Two وWicked وEmilia Pérez، ومن المتوقع أن يكون حفل توزيع الجوائز محطة بارزة لتكريم أفضل الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية لعام 2024.