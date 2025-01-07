قرار جديد بشأن المعاش النقابي.. نقابة المهن التمثيلية تعلن التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي عن قرار جديد برفع قيمة المعاش النقابي بمقدار 100 جنيه، ليصل الحد الأقصى إلى 900 جنيه بدلاً من 800 جنيه، في خطوة تهدف إلى دعم الأعضاء وتقديم المزيد من الرعاية الاجتماعية لهم.

من جهة أخرى، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا تنعى فيه الفنانة الراحلة منى أبو الفتوح، وجاء في البيان:

“إنا لله وإنا إليه راجعون.. تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة الكبيرة منى أبو الفتوح.”

وتقدمت النقابة، برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص التعازي لأسرة الفقيدة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.