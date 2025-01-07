شكرا لقرائتكم خبر عن زندايا تعلن خطبتها لـ توم هولاند من خلال السجادة الحمراء لـ جولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة العالمية زندايا خطبتها لحبيبها النجم النجم العالمى توم هولاند، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع TMZ، حيث أظهرت خاتم خطوبتها الضخم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب الذى أقيم منذ ساعات.

وأكدت مصادر مقربة من الثنائى أن هولاند عرض الزواج على زندايا في ديسمبر من العام الماضى 2024، في منزل عائلتها.

وأشارت المصادر أيضا إلى أن العائلة لم تكن هناك، كانت مجرد لحظة رومانسية بين توم وزندايا.

بدأ توم وزندايا فى المواعدة فى عام 2021، بعد عدة سنوات من لقائهما فى موقع تصوير فيلم Spider-Man: Homecoming.



توم هولاند وزندايا



زانديا

فى نفس السياق كشف النجم العالمى توم هولاند أنه والنجمة العالمية زندايا قرآ مسودة سيناريو Spider-Man 4، التى وقعا فى حبها وسعيدان بها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع nme.

ومن المقرر أن يعيد هولاند دوره بشخصية سبايدر مان، والذى لعبه منذ فيلم Captain American: Civil War عام 2016، ومن المقرر طرح Spider-Man 4 في خلال عام 2026.

وصرح هولاند أنه وصديقته زيندايا، التي تلعب دور حبيبته MJ، كانا "يقفزان في الغرفة" عندما قرآ مسودة Spider-Man 4، وأوضح هولاند قائلا:" لا يزال السيناريو بحاجة إلى عمل، لكن الكتاب يقومون بعمل رائع".

وتابع هولاند قائلا: "قرأت المسودة قبل ثلاثة أسابيع، أنا وزندايا معًا، وكنا في بعض الأحيان نقفز في الغرفة ونقول، "هذا فيلم حقيقي يستحق احترام المعجبين".