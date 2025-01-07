شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى القصبي يكتب: إيهاب توفيق دكتور مزيكا ونجم صاحب بصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مين فينا لا ينسى أغانى تترجى فيا ومراسيل وسحرانى وبحبك يا أسمرانى، هؤلاء الأغانى التي استيقظ عليها جيل التسعينات، وحقق صاحب الصوت من خلال الأغانى الأكثر نجاحًا وجماهيرية، وانطلق بعده مشوار فني ممتد، كما يطلق عليه دكتور المزيكا إيهاب توفيق الذى لمع واشتهر تلك الفترة وكان وما زال من أفضل مطربين جيله، وظهر في جيل الوكمان والكاسيت الذى بمجرد طرح ألبومه يحقق انتشار واسع في مصر والوطن العربي، ويوافق اليوم الثلاثاء 7 يناير عيد ميلاده .

النجم إيهاب توفيق التحق بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بهدف أكاديمي بحت، حيث كان كل طموحه أن يصبح معيدا في الكلية، وأن فكرة الغناء كمهنة لم تكن مطروحة على الإطلاق في تلك الفترة.



الفنان إيهاب توفيق



تفوق إيهاب توفيق في الكلية كان لافتًا، حيث نجح في الغناء الشرقي والغربي والعزف على العود، ووصفه زملاؤه بـ"موس" لشدة اجتهاده، حيث كان يسجل الأغاني والمقاطع الموسيقية التي يتعلمها في الكلية ليحفظها باقي الطلاب، وكان تركيزه منصبا على دراسة مختلف الأشكال الغنائية مثل الموشحات والأدوار والتقاطيع بشكل أكاديمي.

تحول إيهاب حيث يصبح مطربا بدأ بالصدفة، عندما طلب منه خلال حفل نهاية السنة الدراسية أداء أغنية "يا ناس أنا مت في حبي" لسيد درويش، وأكد أن الحفل كان فرصة، وتفوق في ذلك .



المطرب ايهاب توفيق



ليس مهمًا بالنسبة لجمهور إيهاب توفيق عدد السنوات التى يحتفل بها، لكن الأهم بالنسبة لهم هو ما قدمه لهم على مدار أكثر من 30 عامًا منذ انطلاقته الرسمية بألبومه اكمني، والتى سبقتها سنوات من العمل والمجهود ومحاولات البحث عن فرصة، وكيف استطاع أن يتمسك بالفرصة ويصر على أن يمشى مشوارا نظيفا لا يضيئه إلا مزيدا من الفن والنجاحات.



ايهاب توفيق ومصطفى القصبي



وخلال مشواره قدم إيهاب توفيق فنا جديدا من نوعه فى منطقة وسطية بين الغناء الشعبى والطربى، وقد ساعده فى ذلك فى بداية مشواره الفنان حميد الشاعرى الذى جعل منه واحدا من أهم النجوم الذين يتحدثون بلسان حال الشباب فى فترة التسعينيات، ويحلمون أحلامهم ويعيشون قصص حبهم، ويرتدون ملابسهم.

قدم إيهاب توفيق خلال مشواره أكثر من 19 ألبوما، صدروا بالترتيب كما يلى:

اكمنى الذى صدر عام 1991، ثم ألبوم مراسيل عام 1992، ومن بعدها ألبوم رسمتك عام 1993، وهتعدى عام 1994، عدى الليل عام 1995.

ثم توالت الألبومات فقدم إيهاب توفيق ألبومات، الدنيا، يعشق قمر، سحراني، حبيب القلب، هما كلمتين، ليه الخصام، اسمك ايه، حبك علمني، أحلى منهم، لازم تسمع، أحلى سمرة، وأخيرا ألبوم كل يوم يحلو الذى أصدره عام 2016.