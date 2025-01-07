شكرا لقرائتكم خبر عن قصة استثناء حمدي غيث الدكتور يحيى الفخرانى في نقابة المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان الكبير حمدى غيث أحد عمالقة الفن الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 7 يناير من عام 1924 أحد المواهب الفنية العملاقة، التى تركت بصمتها فى عالم التمثيل والإخراج وهو الشقيق الأكبر لفارس المسرح الفنان الكبير عبدالله غيث.

وتحدث النجم يحيى الفخرانى، فى كلمته بعد تكريمه فى حفل افتتاح النسخة السابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، في أكتوبر الماضى عن موقف للنجم الراحل معه، قائلا: "التكريم يجب أن يشاركني فيه واحد من النقباء الأعزاء الأستاذ الله يرحمه حمدي غيث، لأنه السبب الذي جعلني عضو عامل، لأنه كان زمان ممنوع الجمع بين نقابتين، وكنت هتنازل عن نقابة الأطباء من أجل نقابة المهن التمثيلية، ولما بلغت أستاذ حمدي غيث، كسر القانون وعمل استثناء للممثل يحيى الفخراني، عشان يبقى عضو عامل في نقابة المهن التمثيلية، وأنا أهديه التكريم".

والفنان حمدى غيث اسمه الحقيقي "محمود حمدي الحسيني غيث"، ولد في قرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية في عام 1924، درس في كلية الحقوق ثم درس بعدها في المعهد العالي للتمثيل، وكان من بين طلبة أول دفعة تخرجت من هذا المعهد، وواصل دراساته المسرحية في العاصمة الفرنسية باريس.

وبدأ العمل الفني في منتصف الخمسينات من خلال فيلم (صراع في الوادي)، وواصل العمل بين السينما والمسرح، وقدم للسينما بعد ذلك أفلام (بنات الليل، الناصر صلاح الدين، فجر يوم جديد، الرسالة، أرض الخوف)، كما عمل في الدراما التليفزيونية منذ حقبة الستينات، وكان الكثير منها ينتمي للأعمال الدينية والتاريخية، من مسلسلاته: (محمد رسول الله، الفتوحات الاسلامية، الشهد والدموع، بوابة المتولي، لا إله إلا الله، ذئاب الجبل، زيزينيا).

بعد رحيل شقيقه الأصغر الفنان عبد الله غيث إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في مسلسل "ذئاب الجبل"، أصيب بأزمة نفسية شديدة، بعدها أسند المخرج مجدي ابو عميرة إليه دور عبد الله غيث في مسلسل "المال والبنون" - الجزء الثاني وبالفعل جسد حمدي غيث دور شقيقه الراحل.

وبعد الانتهاء من أداء دور شقيقه الذى أداه تحت ضغط نفسي شديد أصيب الفنان حمدى غيث بأزمة صحية حادة وصلت إلى فشل كلوى والتهاب حاد بالرئة ثم رحل عن عمر يناهز 82.