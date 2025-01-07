شكرا لقرائتكم خبر عن ملحم زين يستعد لطرح ميني ألبوم من 6 أغانٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب اللبناني ملحم زين، خلال شهر فبراير المقبل، لطرح مينى ألبوم، والذي لم يستقر على اسمه حتى الآن، يضم 6 أغانٍ، وتعاون في توزيع الأغانى جمال ياسين وعمر صباغ.

ومن أبرز أغانى المينى ألبوم: الأولى تحمل اسم "حلفتلك" من كلمات وألحان مروان خوري، والثانية "كوكبي" من كلمات وألحان إيفان نصوح، والثالثة بعنوان "الحب مقدس" من كلمات وألحان إيفان نصوح، والرابعة بعنوان "ألف مبروك" من كلمات وألحان رامي شلهوب.

من ناحية أخرى طرح المطرب اللبنانى ملحم زين العام الماضى أغنية جديدة بعنوان "أمى وضحكتك"، على موقع يوتيوب، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مهند العزاوى، وألحان على جاسم، وتوزيع الموسيقى أحمد المهندس، وإخراج عادل سرحان.

كما أيضًا طرح ملحم زين مؤخرًا أغنية "لما الحكي"، كلمات نزار فرنسيس، وألحان توزيع ميشال فاضل، وإخراج سام كيال، وشارك ملحم أيضا في تصوير الكليب عدد من الفنانين اللبنانيين وهم عبدو شاهين، وختام اللحام، وعصام الأشقر، وجوي سلامة، ويهدف الكليب للتوعية من عواقب انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى التوعية بالالتزام بالمعايير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى.

وكان ملحم زين قد شارك فى أوبريت غنائى لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل"، وشارك ملحم في الأوبريت مع عدد من نجوم الغناء فى الوطن العربي وهم: صابر الرباعى، نجوى كرم، عاصي الحلاني، وليد توفيق، ريد ون، يارا، فايز السعيد، لطيفة العرفاوي، وليد الشامي، محمد الشحي، بلقيس فتحي، محمد عساف، سيف نبيل، سعد لمجرد، ومايا دياب، وأسما لمنور وعبير نعمة، ونبيل شعيل وآخرين.