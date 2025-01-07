شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يحيى 4 حفلات في أمريكا خلال شهر يناير الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان عمر كمال 4 حفلات غنائيًا بعدد من الولايات الأمريكية، تبدأ من اليوم الثلاثاء 7 يناير بولاية نيوجرسى ثم حفلبـ ديترويت يوم 10 يناير ثم حفل بـ لوس أنجلوس يوم 11 يناير وأخيرًا حفل بـ ناشيڤال يوم 12 يناير الجارى، ومن المقرر أن يقدم عمر كمال خلال الحفلات فاصل من أغانية التي اشتهر بها والتي منها "بنت الجيران والمجرة وضيعنا وأبويا" وغيرها من الأغانى.

يذكر أن المطرب عمر كمال، أكد أنه لا يعتبر نفسه مطرب شعبى أو مطرب مهرجانات ولكن يعتبر نفسه مغنيًا، متابعًا: لحنت للمطرب هانى شاكر أغنية أبويا، وكذلك لحنت لحمادة هلال ولحنت أغانى ولكن لم تنجح مثل أغانى المهرجانات.

وأضاف المطرب عمر كمال، خلال برنامج واحد من الناس، المذاع على قناة الحياة: رأيت أن المهرجانات سوقها سيوصلنى أسرع للجمهور فدخلت هذا المجال ودرسته، متابعًا: أنا من السويس وحصلت على دبلوم صناعة، وحاولت الالتحاق بمعهد.

وتابع المطرب عمر كمال: اشتغلت كل حاجة واشتغلت في مطعم وكنت أحصل على 300 جنيه وأذهب المعهد ثم أعود وأعمل في المطعم.



