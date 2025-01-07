شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق مسيرة غنائية ناجحة وبصمات كبيرة احتفالاً بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك نبرة صوت مختلفة جعلته من أفضل مطربين جيله، وتميز بتقديم الأغانى التي تركت بصمة كبيرة مع جمهوره، وهو دائمًا بعيد عن المناوشات، وقليل ما يستمع جمهوره لأى مشاكل أو شائعات تخصه، حيث يسير بخطوات ثابتة في مسيرته ومشواره الغنائى الذى جعله متصدرًا وتاركًا وراءه بصمة كبيرة، ويعتمد على أعماله الغنائية بعيد عن صناعة مشكلات قد تصدره التريند، النجم ايهاب توفيق الذى يحتفل بعيد ميلاده اليوم الثلاثاء .



المطرب إيهاب توفيق

ويحتفل النجم إيهاب توفيق بعيد ميلاده، حيث أنه من مواليد 7 يناير 1966، وخلال مشواره قدم إيهاب توفيق فنا جديدا من نوعه فى منطقة وسطية بين الغناء الشعبى والطربى، وقد احتل واحد من أهم النجوم الذين يتحدثون بلسان حال الشباب فى فترة التسعينيات، ويحلمون أحلامهم ويعيشون قصص حبهم، ويرتدون ملابسهم .

قدم إيهاب توفيق خلال مشواره أكثر من 19 ألبوما، صدروا بالترتيب كما يلى:

اكمنى الذى صدر عام 1991، ثم ألبوم مراسيل عام 1992، ومن بعدها ألبوم رسمتك عام 1993، وهتعدى عام 1994، عدى الليل عام 1995.



مراسيل



ايهاب توفيق



ثم توالت الألبومات فقدم إيهاب توفيق ألبومات، الدنيا، يعشق قمر، سحراني، حبيب القلب، هما كلمتين، ليه الخصام، اسمك ايه، حبك علمني، أحلى منهم، لازم تسمع، أحلى سمرة، وأخيرا ألبوم كل يوم يحلو الذى أصدره عام 2016.