شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة نبيل عيسى في مسلسل جانى في المنام رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان نبيل عيسى في مسلسل جانى في المنام بطولة النجمات نيللى كريم وكندة علوش وروبى والفنانة الشابة جيهان الشماشرجى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر.

ويجسد نبيل شخصية ديزاينر أزياء خلال أحداث العمل، الذى يعتمد على الـ 4 بطلات في أحداثه، حيث يعد من أبرز الأعمال المنتظرة في رمضان 2025، ويحتوى على 15 حلقة.

وكانت آخر أعمال النجمة نيللي كريم في الدراما مسلسل "فراولة"، الذي عرض العام الماضي فى موسم رمضان، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وشاركها بطولته: شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

أما روبي فكان مسلسل "حضرة العمدة"، الذي عرض خلال موسم رمضان قبل الماضي، آخر أعمالها الدرامية، وشاركها بطولته أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، إدوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

بينما تعود كندة علوش إلى الدراما التليفزيونية بمسلسل ناقص ضلع بعد غياب 3 سنوات، وتحديداً منذ تقديمها مسلسل ستات بيت المعادي، الذي عرض في نهاية 2021 وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill وشارك في بطولته إنجى المقدم، تارا عماد، ميرهان حسين، أحمد وفيق، صبرى فواز، انتصار، أميرة العايدى وإخراج محمد سلامة.

