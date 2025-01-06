شكرا لقرائتكم خبر عن طرح دويتو تامر حسنى ورامى صبرى.. فعلا ما بيتنسيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الثنائي تامر حسني ورامي صبرى ديو يجمعهما معاً، ويحمل اسم «فعلا مبيتنسيش»، وذلك عبر موقع يوتيوب.

وكان الفنان رامي صبري قد أعلن قبل أيام عن موعد طرح أغنية "فعلاً ما بيتنسيش"، التى تجمعه في دويتو غنائي مع الفنان تامر حسني، عبر موقع يوتيوب وجميع منصات الاستماع، الدويتو من كلمات عمر تيام وألحان شادي حسن وتوزيع وميكس وماستر طارق توكل ووتريات تامر غنيم وجيتارات أحمد حسين.

وشارك صبري عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" بوستر الأغنية، وعلّق قائلًا: "دويتو أغنية فعلًا ما بيتنسيش تامر حسني ورامي صبري يوم الإثنين 6 يناير 2025 الساعة 6 مساء على يوتيوب وجميع منصات الاستماع".

يذكر أن آخر أعمال رامي صبري، هو تتر مسلسل "تيتا زوزو"، حيث كانت أغنية بعنوان "أهلى أهلى"، وكانت من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

وينتظر تامر حسني عرض فيلم ري ستارت في موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم "بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم: الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

وقدم تامر حسنى آخر أفلامه "تاج" الذى عرض فى موسم عيد الأضحى العام الماضى 2023، وشارك فى بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، إحسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.