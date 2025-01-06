شكرا لقرائتكم خبر عن بصمات لا تنسى لـ محمد هنيدى فى الدراما قبل مسلسل "شهادة معاملة أطفال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفنان محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية خلال ماراثون دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، وهو المسلسل الذى يعد استمرارًا لبصمات تليفزيونية مميزة لـ هنيدي، وذلك رغم تركيزه على السينما بأفلام عديدة كونه من أهم نجوم السينما المصرية والعربية.

من أبرز علامات محمد هنيدى في الدراما مشاركته في مسلسل البخيل وأنا مع الراحل فريد شوقى بدور مميز خطف الأنظار خلال فترة عرضه.

كما اشتهر هنيدي بمسلسل وأنت عامل إيه مع الراحل علاء ولى الدين والذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضه على شاشة التليفزيون المصرى.

في عام 2011 قدم محمد هنيدي مسلسل باسم "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" وذلك بعد نجاح فيلم بنفس الاسم حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً على مستوي الإيرادات ليعيد تقديم الشخصية في الدراما وتكسب نجاحاً آخر.

عام 2018 قدم هنيدى مسلسل أرض النفاق وبعدها غاب طوال السنوات الماضية حتي استقر على اسم مسلسل " شهادة معاملة أطفال" ليعيد تقديمه إلى الدراما مع المؤلف محمد سليمان عبد الملك والمخرج وائل فرج .

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، والذى يشهد عودة النجم محمد هنيدى للدراما التليفزيونية من خلال مسلسل شهادة معاملة أطفال، الذى يخوض به الماراثون الرمضاني لعام 2025، وذلك بعد آخر عمل قدمه منذ 6 سنوات وهو مسلسل "أرض النفاق".

ويجسد النجم محمد هنيدي خلال العمل دور محامي شرير وهي شخصية يقدمها لأول مرة ويواجه العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج وائل فرج وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما ابراهيم، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين مقرر الاعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق آخر ينتظر محمد هنيدى عرض فيلمه الجواهرجى مع النجمة منى زكى، ويشارك في البطولة لبلبة، وأحمد السعدنى وتارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

يذكر أن أخر أعمال هنيدي فيلم "مرعى البريمو" تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود ويجسد هنيدى في الفيلم شخصية مرعى تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.