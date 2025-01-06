شكرا لقرائتكم خبر عن وائل فرج من وتر حساس لـ شهادة معاملة أطفال في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش المخرج وائل فرج انتعاشة فنية حيث حقق نجاحًا من خلال مسلسل "وتر حساس" بطولة صبا مبارك الذى عرض خلال شهر ديسمبر الماضي، والذى ينتمى للدراما الاجتماعية، ويستكمل وائل فرج نجاحه من خلال الكوميديا، حيث يواصل تصوير مسلسل "شهادة معاملة أطفال" للنجم محمد هنيدي لعرضه في رمضان 2025.

ويجسد النجم محمد هنيدي خلال مسلسل "شهادة معاملة أطفال" دور محامي شرير يلعب بالبيضة والحجر، وهي شخصية يقدمها لأول مرة ويواجه العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج وائل فرج وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما ابراهيم، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين مقرر الاعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

ويعود محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.